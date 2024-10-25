Церковь / Из первых уст

Рождественские чтения послужат сбережению исторической правды — Игорь Дитрих

Рождественские чтения послужат сбережению исторической правды о самых жестоких событиях двадцатого столетия, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих на церемонии открытия Рождественских чтений, которая проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Я приветствую вас на важнейшем для образования, для культуры, для патриотического воспитания и духовно-нравственного просвещения событии. Сегодня тема Великой Победы занимает ключевое место в жизни нашего общества, а память о ней продолжают чтить миллионы соотечественников как в России, так и за ее пределами. Редеют ряды живых участников и свидетелей тех страшных событий. Все больше появляется неправды о Великой Отечественной войне. Все чаще звучат призывы пересмотреть

значение подвига нашего народа и роли нашей страны в Победе», - сказал Игорь Дитрих.

Он отметил, что теперь те, кто слышал из уст дедов и прадедов ужасы войны, должны рассказать и детям, и внукам, и правнукам о победах и о событиях тех лет.

«Великие имена наших предков можно перечислять долго. Мы убеждены, что только так можно передать новому поколению правду о событиях того времени, научить противостоять настойчивым попыткам переписать и исказить историю. Уверен, что эти чтения послужат сбережению исторической правды о самых жестоких событиях двадцатого столетия», — заключил Игорь Дитрих.