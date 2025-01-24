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Владимир Кузь: Дополнительные выходные на Пасху и Троицу неуместны

В России уже достаточно выходных дней и праздников, новые устанавливать не нужно. Такое мнение выразил депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь, комментируя предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева («Справедливая Россия - За правду») сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями.

В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Владимир Кузь подчеркнул, что введение таких выходных нецелесообразно, поскольку в России много религий.

«Я считаю, что они неуместны, потому что Россия является многоконфессиональным государством, у нас много религий и много религиозных праздников, ведь у нас не только христианство, но и буддизм, и мусульманство. Я считаю, что нет смысла, у нас и так достаточно праздников, а дополнительные выходные могут сказаться на заработных платах наших граждан», - сказал парламентарий.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее заявил, что Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными, готовится соответствующий законопроект. Оба эти праздника приходятся на воскресенье. Речь идет о дополнительном выходном в понедельник.