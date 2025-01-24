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«Пастырь.Защитники Отечества»: Архимандрит Алипий. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись специального проект «Пастырь. Защитники Отечества», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 9 мая.

На протяжении всей истории нашей страны Русская Православная Церковь духовно окормляла свою паству. Также она дала нашей стране, в том числе Псковской области, целую плеяду Защитников Отечества, которые совершали не только духовные подвиги, но и подвиги на поле брани. В их числе святые, защищавшие Псковскую землю от иноземных захватчиков, священники-ветераны Великой Отечественной войны и священники - участники специальной военной операции.

К сожалению, вклад этих представителей РПЦ в защиту нашей Родины неизвестен широкому кругу жителей Псковской области. Исправить эту историческую несправедливость призван проект «Пастырь. Защитники Отечества».

Первый выпуск специального проекта посвящен Архимандриту Алипию - священнику, ветерану Великой Отечественной войны, иконописцу, художнику, наместнику Псково-Печерского монастыря. Ведущий - иеромонах Никон (Горохов).