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«Пастырь»: Праздник Святой Троицы

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. О празднике Святой Троицы, который будет совершаться буквально на днях, в восьмое воскресенье после Пасхи рассказал священник, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова Антоний Афанасьев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Сегодня мы поговорим о празднике Святой Троицы, который будет совершаться буквально через несколько дней, в восьмое воскресенье после Пасхи. Таким образом заканчивается пятидесятидневный период по празднеству Светлого Христова Воскресенья. Как раз прошло ровно семь недель, и на восьмое воскресенье, если считать первым воскресеньем саму Пасху, выпадает праздник Святой Троицы. Ещё он называется день Пятидесятницы.

Стоит отметить, что в древности не только этот день праздника назывался Пятидесятница, но праздновался весь период пятидесятидневный. И древние отцы, древние церковные богословы называют его периодом великой радости, который завершается праздником Святой Троицы.

А что же за события наполняют этот день? Апостолы собираются в горнице вместе после Вознесения своего учителя Господа Иисуса Христа. И происходит сошествие Святого Духа в виде огненных языков, в виде языков пламени. Но, наверное, нельзя сказать, что это было какое-то физическое явление. Это такой образ, который был очень понятен. Образ божественного присутствия, особенно ветхозаветным людям, людям такой древнееврейской культуры, он был понятен. Сходит Святой Дух, третья ипостась Святой Троицы на Святых апостолов. И происходит некое преображение их человеческой природы, очередное преображение, очередной этап. И как раз День Святой Троицы, Пятидесятница, называется еще днем рождения церкви, когда Дух Святой начинает уже в полноте присутствовать, наполнять церковное сообщество, и после этого дня апостолы уже начинают отправляться на проповедь воскресшего Христа всем народам. Это событие произошло в Иерусалиме, и после сошествия Духа Святого на них они начинают говорить, проповедовать таким образом, что проповедь их становится понятна многим представителям многих народностей, которые говорили на иных языках.

Некоторые удивлялись, говорили, действительно, это явление божественной славы и силы Божьей. Другие, кто был менее верен, говорили, что апостолы просто напились вина и опьянели. Но многие люди в этот день обратились к церкви, увидев такое присутствие божественной силы.

Напротив, уже если переходить к литургическому календарю церкви, богослужебному, за день до праздника Святой Троицы совершается родительская суббота, когда поминаются все усопшие, вот в субботу, накануне Святой Троицы, совершается заупокойное богослужение. Принято верующим приходить в храмы, возносить молитвы об упокоении всех почивших прежде. Хотя у нас в народе наблюдается такая практика, что на сам день Святой Троицы люди посещают и не только храмы, но может быть даже в подавляющем большинстве, особенно люди не столь близкие к церкви, они посещают кладбище и там хорошо, если возносят молитвы об упокоении, не только прибирают могилы своих усопших, но и молятся о них. Это также связано с тем, что в советский период, когда храмы были закрыты и за посещение храма верующие люди могли подвергаться каким-то притеснениям, люди ходили на кладбище, там тоже возносили свои молитвы.

Праздник Святой Троицы раньше праздновался не как отдельное событие, но в соединении с праздником Вознесения Господня, который совершается на полторы недели ранее Пятидесятницы, если Пятидесятница на 50-й день после Пасхи, то Вознесение Господне на 40-й день. И интересно, что иконография праздника Пятидесятницы, особенно древние иконы, очень напоминает икону Вознесения, когда апостолы, окружив Богородицу справа и слева, стоят. Во время Вознесения Господня они стоят на земле, а Господь в облаке возносится на небеса. Это икона Вознесения. А древняя икона Пятидесятницы, Сошествие Духа Святого, точно такой же сюжет имеет в нижней части: апостолы и Богородицу, а сверху в виде голубя сходит на них Святой Дух. Потом иконография несколько изменилась, и апостолы уже стоят не на открытом пространстве, не на равнине, не на горе, а они присутствуют в помещении с Богородицей, и там уже происходит сошествие Духа Святого.

На этой древней иконе сошествие Духа Святого, иконе Пятидесятницы, там, где апостолы изображены стоящими, под ногами у них изображен условный зеленый фон, изображающий растительность. А справа и слева, чуть выше изображений апостолов, изображена также растительность, деревьев. И, по всей вероятности, отсюда родилась традиция украшать храмы городские и сельские церкви. Наверное, те, кто бывал на День Святой Троицы в церкви, видели, что полы устилают зеленой травой, уставляют деревьями, березами храмы. Вот как раз это может быть отражение такой древней иконописной традиции, иконографического описания события Пятидесятницы. Когда сам храм превращался в икону этого праздника, а верующие люди наполняли собой храмовое пространство, также становились участниками этой самой живой иконы.

Конечно, зелень и начало лета, когда вся природа преображается, можно сказать, оживотворяется, наполняется свежим зеленым цветом все вокруг, это также богословский символ духа святого, оживотворяющего все вокруг. Мы знаем, что Господь через Духа Святого действует и по сей день в церкви, каждому подает дарование. Дарование – это по-древнегречески харизма. Вот мы говорим, какая харизма у человека. А это древнегреческое слово, которое переводится на русский язык как дарование, дар, дар Духа Святого. Каждый человек, он должен развивать это дарование, может быть даже потрудиться обрести его в себе.

Мы уже упоминали о том, как важно подрастающему поколению найти, выявить собственными усилиями, при помощи родителей, учителей, наставников свои благие наклонности и их развивать для того, чтобы не только для себя жить, а жить для своих ближних, для блага общества, для блага церкви и таким образом свидетельствовать своей собственной жизнью, что в нем присутствуют дары Духа Святого, которые не иссякают если человек свои таланты реализует, а напротив преумножаются. Потому что Господь обильно подает всякому человеку, который просит от Господа и своими действиями свидетельствует о том, что он хочет жить в прямой связи с его божественным, чувствовать его божественное присутствие и получать дары Духа Святого.

Поэтому в день Святой Пятидесятницы, напомню, церковь празднует свое рождение, день рождения церкви, день послания Духа Святого, обещанного самим Господом Спасителем. И апостолы уже после этого отправились на проповедь, и вера Христова была проповедана, как говорит Евангелист, даже до пределов Вселенной, до всех концов Земли. И мы знаем, что и в нашем Отечестве, в у издревле, уже в первом тысячелетия веры Христова была проповедана и вся наша культура как раз фундируется христианскими ценностями, понимая, которые и принимая которые, взращивая мы лучше понимаем то наследие, которое нам достается от наших предков.

Антоний Афанасьев