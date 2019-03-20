В адрес редакции ПЛН в рамках проекта «ПЛН - Церковь» пришел вопрос нашей читательницы Елены: «Какие детские воскресные школы сейчас есть в Пскове, как записаться на занятия?»
Отвечает протоиерей Роман Ледин, руководитель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации: Почти при всех псковских храмах работают воскресные школы. Автору вопроса можно посоветовать обратиться в ту церковь, прихожанином которой он является. Если при храме проводятся воскресные занятия для детей, родителям объяснят, в какое время приходить, что необходимо для посещений, в какой форме проводятся занятия.
Также можно задать вопрос в группе «Объединение воскресных школ Псковской епархии» во ВКонтакте. Ее участники - преподаватели воскресных школ. В любом случае следует вдумчиво отнестись к вопросу определения ребенка. Ведь родитель может ждать от воскресных школ чего-то своего. Тем более это важно, если родители невоцерковленные. Если они хотят привить своему ребенку православные ценности, сами при этом не прилагая никакая усилий к соблюдению заповедей, вряд ли получится что-то дельное. Хорошо, если родители - активные христиане.
***
В ближайшее время на сайте Псковской Ленты Новостей мы опубликуем рассказ о работе воскресных школ Пскова.
Напомним, ответы на вопросы, касающиеся православия, веры, духовной жизни, особенностях таинств и церковного этикета, теперь можно на сайте Псковской Ленты Новостей.
Вы можете разместить свой вопрос в специальной форме, он будет переадресован на почту редакции. Ответы на вопросы дадут священнослужители Псковской епархии.
Отметим, что Псковская Лента Новостей продолжает серию успешных отраслевых проектов информационного агентства: ПЛН-Автомир, ПЛН-Универ, ПЛН-Сцена. Все эти проекты ПЛН работают по принципу «одного окна»: в них для удобства читателей сконцентрирована вся информация по теме.
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Как записать ребенка на занятия в воскресную школу - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь»
В адрес редакции ПЛН в рамках проекта «ПЛН - Церковь» пришел вопрос нашей читательницы Елены: «Какие детские воскресные школы сейчас есть в Пскове, как записаться на занятия?»
Отвечает протоиерей Роман Ледин, руководитель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации: Почти при всех псковских храмах работают воскресные школы. Автору вопроса можно посоветовать обратиться в ту церковь, прихожанином которой он является. Если при храме проводятся воскресные занятия для детей, родителям объяснят, в какое время приходить, что необходимо для посещений, в какой форме проводятся занятия.
Также можно задать вопрос в группе «Объединение воскресных школ Псковской епархии» во ВКонтакте. Ее участники - преподаватели воскресных школ. В любом случае следует вдумчиво отнестись к вопросу определения ребенка. Ведь родитель может ждать от воскресных школ чего-то своего. Тем более это важно, если родители невоцерковленные. Если они хотят привить своему ребенку православные ценности, сами при этом не прилагая никакая усилий к соблюдению заповедей, вряд ли получится что-то дельное. Хорошо, если родители - активные христиане.
***
В ближайшее время на сайте Псковской Ленты Новостей мы опубликуем рассказ о работе воскресных школ Пскова.
Напомним, ответы на вопросы, касающиеся православия, веры, духовной жизни, особенностях таинств и церковного этикета, теперь можно на сайте Псковской Ленты Новостей.
Вы можете разместить свой вопрос в специальной форме, он будет переадресован на почту редакции. Ответы на вопросы дадут священнослужители Псковской епархии.
Отметим, что Псковская Лента Новостей продолжает серию успешных отраслевых проектов информационного агентства: ПЛН-Автомир, ПЛН-Универ, ПЛН-Сцена. Все эти проекты ПЛН работают по принципу «одного окна»: в них для удобства читателей сконцентрирована вся информация по теме.