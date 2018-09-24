Культура

«КняZz» приглашает псковичей на концерт «Назад в будущее»

13 октября группа «КняZz» приглашает в концертный зал «Супер» на большой концерт с новой программой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, туровая программа группы «КняZz» в нынешнем сезоне получила название «Назад в будущее».

Разумеется, это не отсылка к знаменитому фильму восьмидесятых, а образное соединение двух эпох творческого пути Андрея Князева. Бессмертные хиты "Короля и Шута", которые публика всегда готова слушать, и лучшие песни с разных альбомов группы "КняZz" сольются в единой концепции автора. Программа будет значительно обновлена в сравнении с прошлым годом, а также в неё попадут треки из будущего альбома команды.

«Мир сказок, море драйва и позитива ждут честной народ - всем Хой», - говорится в анонсе к концерту.

Начало концерта в 19.00

Категория 12+

Билеты от 1000 рублей.

Места продажи: сайт 100bilet.com и касса клуба «Супер». Справки по телефону: 8 (911) 4000-595.