Культура

Выставка Владимира Бердышева «Послесловие» откроется в Пскове

12 октября в 18.00 в Выставочном зале Союза художников России в Пскове состоится открытие выставки произведений художника Владимира Бердышева «Послесловие».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на выставке будут представлены работы разных периодов творчества художника, в экспозицию войдут более 60 работ. Выставка продлится с 12 октября по 10 ноября.

Владимир Бердышев родился 4 августа 1958г. в г. Курган. Учился в художественной школе №1, затем в Уральском училище прикладных искусств (г. Нижний Тагил). 1982г. Поступил в Ивановский Текстильный Институт им. М.В. Фрунзе. С 1984 по 1988г. учился в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. С 1993г. член Союза Художников России.

Творчество Владимира Бердышева необычайно многогранно: живопись, графика, различные виды декоративно-прикладного искусства (гобелен, батик, витраж, резьба по дереву, керамика), театральное искусство. Работал художником-постановщиком в театрах Кургана, Шадринска, Магнитогорска и Пскова. Владимир Бердышев жил и работал в городе Пскове с 1988г. Последние годы преподавал живопись и рисунок на кафедре дизайна Псковского Государственного Университета, принимал активное участие в выставках разного уровня. Его работы находятся в частных коллекциях России, Канады, Германии, Франции, США и др.