Культура

CONCORD ORCHESTRA: мощный ураган рока обрушится на Россию

Первый в мире танцующий симфонический оркестр с новым шоу: «Симфонические рок-хиты. «Крылья грифона» отправляется в осенний гастрольный тур.

Here I am, rock you like a hurricane

Мощная ураганная рок-волна пройдет по 55 российским городам. Супер-хиты самых знаменитых рок групп: Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Queen, Dire Straits, Guns N' Roses прозвучат в исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов. Симфоническое звучание классического рока революционно, оно полностью ломает стереотипы. Музыканты CONCORD ORCHESTRA на сцене будут не только исполнять все партии наизусть, но и танцевать, импровизировать. Симфонические рок-хиты - это взрывная энергетика, потрясающий звук и море ярких эмоций.

The show must go on

Современного зрителя сложно удивить хорошим качественным звуком, его нужно поразить, потрясти. Шоу должно продолжаться. CONCORD ORCHESTRA представит на суд зрителей новое мистическое шоу «Симфонические рок-хиты. «Крылья грифона». Это шоу уникально, непостижимо, оно поразит своим масштабом и зрелищностью даже самую взыскательную публику: рок в симфоническом звучании, передовое сценическое оборудование, яркие видео-инсталяции, оригинальные сценические костюмы, волшебная атмосфера творчества и вдохновения. Музыканты CONCORD ORCHESTRA на сцене будут создавать образы грифонов, вовлекая зрителей в мир тайн, страстей, магии и любви, полностью овладевая их мыслями и чувствами. Грифон - символ мистического шоу, он управляет стихиями неба и земли, исполняет самые заветные желания. Желание зрителей увидеть супер-шоу исполнится абсолютно точно.

I love Rock'n'Roll

Дирижер оркестра Fabio Pirola родом из Италии, он блестяще окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке, затем несколько лет стажировался в России. В России Fabio впервые услышал настоящий рок и стал его фанатом. У него появилась идея создать проект, который соединил бы в себе классический рок и симфоническую музыку. В 2016 году Fabio собрал команду из талантливых, открытых для экспериментов, высокопрофессиональных российских и европейских музыкантов и возглавил проект: CONCORD ORCHESTRA. За три года оркестр дал более 300 концертов на культовых площадках России, с тремя авторскими шоу выступил в 150 российских городах. По мнению Fabio, благодаря программе «Симфонические Рок-Хиты» оркестру удалось сделать симфоническую музыку популярной у поклонников рока. Fabio Pirola уверен, что новое мистическое шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона» будет для всех российских знатоков и ценителей рок-музыки настоящим подарком.

Шоу состоится 15 октября в Пскове на сцене Дома офицеров. Получить более подробную информацию о шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. Крылья грифона» и приобрести электронные билеты можно приобрести на официальном сайте www.concordorchestra.ru.