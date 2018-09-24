Культура

Открыт прием заявок на участие в конкурсе чтецов стихотворений Евгения Изюмова

15 и 16 ноября пройдет конкурс чтецов стихотворений Евгения Изюмова «Откроем для себя Изюмовские строки…».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, конкурс проводится с целью популяризации литературного наследия нашего земляка, поэта Е. Изюмова и развития интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края.

Часть наследия поэта и исследователя Евгения Изюмова хранится в фонде Центра по работе с редкими и ценными документами библиотеки. Также эти материалы представлены в электронной библиотеке «Псковиана».

Участниками конкурса могут быть школьники и учащаяся молодежь Псковской области в возрасте с 10 до 25 лет.

Заявки на участие в конкурсе с одним из стихотворений Е. Изюмова принимаются до 1 ноября 2018 года.

Конкурс проводится в один тур.

Творческое соревнование будет проходить в течение двух дней в составе соответствующих возрастных групп по адресу осп «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» (г. Псков, Сиреневый бульвар, 3).

Выступление участников конкурса оценивает жюри: заместитель генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки по развитию Василиса Владимирова, заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселева и псковские поэты: Александр Павлов (Александр Себежанин), Вера Сергеева, Татьяна Гореликова, Тамара Соловьева, Андрей Бениаминов.

Лауреаты и победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.

Организаторами конкурса выступили: ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Псковская библиотечная ассоциация и Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Заявки принимаются по адресу электронной почты: kray@pskovlib.ru

Положение о проведении V областного конкурса чтецов стихотворений Е. А. Изюмова «Откроем для себя Изюмовские строки…» >>>