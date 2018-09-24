Культура

О псковском кладе с алмазами и бриллиантами расскажет Ирина Галицкая в библиотеке на Конной

В Центральной городской библиотеке в Пскове 9 октября в 14.00 в проекте «Из улицы в улицу», посвященном 600-летию со дня упоминания в летописи улицы Конной (Изборской), пройдет лекция-презентация старшего научного сотрудника Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, хранителя фонда драгоценных металлов Ирины Галицкой «Легенды Пскова. Чудесные находки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Лишь изредка попадаются действительно ценные вещи, как, например, украшения из алмазов, бриллиантов, сапфиров, александритов, найденных в составе клада из 55-ти предметов конца XIX - начала XX века. Эта находка была сделана в 1973 году на улице Максима Горького при строительстве котельной во дворе нынешнего Завеличенского отдела управления МВД по Пскову. Это была одна из случайных находок. «Случайными» эти находки являются потому, что обнаружи­вались они, как правило, при проведении земляных и строительных работ, во время возведения построек, дорог, мостов. Это случайная - и неслучайная находка. Это материальные следы богатой многовековой исто­рии Пскова, свидетельства культуры прошлого. Они дают нам возможность узнать много нового о привычках и обычаях тех, кто жил и ходил по псковским улицам несколько веков назад», - говорит Ирина Галицкая.

О находках и кладах Пскова можно будет прочитать в книгах, представленных в этот день на выставке «Ключ к прошлому».

Программа рассчитана на молодых псковичей и приурочена к Всероссийскому Дню чтения, который отмечают 9 октября.