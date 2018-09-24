Культура

Моноспектакль, посвященный Василию Меркурьеву, в исполнении заслуженного артиста России Семена Сытника пройдет в Острове

16 октября в Центре культуры «Юбилейный» г. Острова состоится моноспектакль в исполнении заслуженного артиста Семена Сытника, посвященный памяти народного артиста СССР, уроженца г. Острова Василия Меркурьева, сообщила руководитель ЦК «Юбилейный» Надежда Никифорова.

Моноспектакль пройдет в рамках проекта «Учителя». В постановке Семен Сытник увлекательно расскажет о своих учителях: об актрисе, режиссере, педагоге Ирине Мейерхольд и народном артисте СССР Василии Меркурьеве. Вход - свободный, начало мероприятия: 19.00.

В этот же день в 17.00 в здании филиала Военно-исторического музея Псковской области, расположенного на островке, состоится открытие фотовыставки, посвященной Василию Меркурьеву.