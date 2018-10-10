Культура

Руководитель CONCORD ORCHESTRA Fabio Pirola: Я верю в то, что у мечты есть крылья

В начале октября первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA начинает гастрольный тур по 55 российским городам. Более 150 тысяч зрителей смогут увидеть уникальное мистическое шоу: «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона». Накануне премьеры руководитель оркестра, известный итальянский дирижер Fabio Pirola рассказал о новом шоу более подробно.

- Fabio, в чем необычность шоу: «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона»?

- Создавая новое шоу, мы прекрасно понимали, что современную публику удивить будет сложно. Мы стремились создать супер-проект, хотели поразить даже самого требовательного зрителя. Мы мечтали о том, чтобы наше шоу стало музыкальным открытием года. И наша мечта осуществилась! Мистическое шоу: «Симфонические рок-хиты. «Крылья грифона» ошеломляет своим масштабом и зрелищностью: рок в симфоническом звучании, передовое сценическое оборудование, яркие видео-инсталляции, оригинальные сценические костюмы, волшебная атмосфера творчества и вдохновения. Музыканты CONCORD ORCHESTRA будут создавать образы грифонов, вовлекая зрителей в мир тайн, страстей, магии и любви, полностью овладевая их мыслями и чувствами. Грифон - мифическое существо управляющее стихиями и исполняющее самые искренние желания, является символом и талисманом нового шоу. Я уверен, что если во время представления загадать желание, то оно непременно сбудется, ведь у шоу «Симфонические рок-хиты. «Крылья грифона» необычно сильная энергетика!

- Какие рок-хиты будет исполнять CONCORD ORCHESTRA?

- Мы будем исполнять супер-хиты известных рок-групп: Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Queen, Dire Straits, Guns N' Roses. Знаменитые рок-композиции прозвучат в исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов. Симфоническое звучание классического рока уникально, оно - вне рамок и стереотипов. Музыканты CONCORD ORCHESTRA креативны, виртуозны, талантливы, они будут исполнять все партии наизусть, танцевать, импровизировать. Зрители будут в восторге!

- Fabio, рок-музыка достаточно новое направление для вас?

- Вы совершенно правы, я рос и воспитывался в консервативной семье, получил классическое музыкальное образование, успешно окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке. У себя на родине, в Италии, я слушал и занимался исключительно классической музыкой. Однако, я всегда был склонен к экспериментам, мечтал реализовать себя в разных музыкальных жанрах и направлениях. Три года назад я приехал в Санкт-Петербург, мои друзья познакомили меня с творчеством группы Linkin Park, и я по-настоящему влюбился в рок-музыку. Тогда у меня появилась идея соединить рок и симфоническую музыку.

- Но для реализации столь смелой идеи вам нужна была команда?

- Да, в 2016 году нам удалось собрать команду одаренных, креативных, открытых для экспериментов, ищущих новые творческие формы, профессиональных российских и европейских музыкантов. Я стал руководителем и дирижером оркестра CONCORD ORCHESTRA. За эти годы наш оркестр выпустил 3 собственные авторские программы, дал более 300 концертов на культовых музыкальных площадках России. В симфоническом исполнении теперь звучат не только рок-хиты, но и венские вальсы, и аргентинское танго. Наши концерты традиционно собирают полные залы. Билеты раскупаются еще на старте продаж.

- Фабио, а какая композиция из репертуара мистического шоу: «Симфонические рок-хиты. «Крылья грифона» вам ближе всего?

- Гастрольная жизнь достаточно сложна, мы переживаем и радость встреч, и боль расставаний, но главное место в жизни каждого из нас занимает Музыка и Творчество. Мне близки эмоции музыкантов, поэтому я включил в новое шоу композицию Don’t Cry легендарной группы Guns N' Roses. А как руководителю оркестра, мне ближе всего композиция Queen: «We are the champions!», именно этими словами я поддерживаю музыкантов. И это не просто слова, нам удалось сделать действительно уникальный проект!

- Что вы ожидаете от гастрольного тура?

- CONCORD ORCHESTRA с гастролями объехал уже более 100 российских городов. Сейчас нам предстоит посетить еще 55 городов. Я знаю, что россияне любят и понимают рок. Такой взыскательной публике нужно предлагать только самое лучшее. Мы подготовили для наших замечательных зрителей много сюрпризов, вложили в мистическое шоу всю нашу любовь и энергию. И мне очень важно, чтобы российские зрители оценили «Симфонические рок-хиты. «Крылья грифона» по достоинству.

- В завершении интервью традиционный вопрос о новых творческих планах в этом году?

- В начале октября мы начинаем гастрольный тур по 55 российским городам. Мистическое шоу пройдет под девизом: «Грифон исполняет желания!». Завершим этот год мы в классическом жанре. В декабре традиционно будем выступать на самых знаменитых площадках Москвы и Петербурга с рождественской программой: «Белоснежный Бал Иоганна Штрауса».

- Чтобы вы хотели пожелать нашим читателям и зрителям?

- Я хотел бы пожелать всем научиться мечтать и верить в то, что у мечты есть крылья! Любви, здоровья, радости и позитивного восприятия жизни!

Шоу состоится 15 октября в Пскове на сцене Дома офицеров. Получить более подробную информацию о шоу «Симфонические рок-хиты. Крылья грифона» и приобрести электронные билеты можно приобрести на официальном сайте www.concordorchestra.ru.