Культура

Камерный оркестр «Ad libitum» представил новую познавательную программу для юных псковичей

Камерный оркестр «Ad libitum» в Доме офицеров открыл цикл концертов «Путешествие в мир музыки».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров, первый концерт «Знакомство с музыкальными инструментами» порадовал юных зрителей прекрасными музыкальными новинками и хорошо известными мировыми шедеврами.





В сказочном королевстве по желанию царя-батюшки фея вместе со зрителями, маленькими музыкальными экспертами и их родителями устроили кастинг для музыкальных инструментов, желающих войти в состав оркестра.

Участники познавательной программы прослушали флейту и гобой, кларнет и скрипку, альт и виолончель, фортепиано и контрабас. После произнесенного заклинания: «До-ре-ми-фа-соль-ля-си, к нам оркестр пригласи!» все музыкальные инструменты объединились в оркестр, которым стал управлять дирижер, и, наконец, зазвучала объединенная оркестровая музыка.



У дирижера камерного оркестра Германа Мерекина и музыкантов большие творческие планы. Уже началась подготовка новых программ как для детей, так и для взрослой публики.