Культура

Псковичи завоевали 2 первых места на конкурсе талантов

Псковские танцоры завоевали два диплома лауреата I степени на VIII суперфинале международного проекта «Салют талантов», который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Как сообщила Псковской Ленте Новостей заслуженный учитель России, руководитель ансамбля «Солнышко» ДДТ Пскова Ирина Белотелова, всего на суперфинал приехали более 1300 человек из 79 городов России, Казахстана и Финляндии.

«На этом конкурсе выступали только победители фестивалей, которые проходили в течение года в России и за рубежом. Наши «солнышки» получили право на участие в суперфинале после победы в Сочи в мае, причем нам нельзя было менять танцевальные номера. Так что пришлось их шлифовать, усложнять технически и украшать, ведь жюри уже имело представление о нашей программе», - подчеркнула преподаватель ансамбля Елена Игнатьева.

Псковичи смогли выступить сразу в двух номинациях – «детский» и «народный» танец. На суд жюри были представлены сказочная композиция «В лес по ягоды» и народный танец «Повязаночка». И в итоге оба номера принесли ансамблю победные кубки и дипломы.

«Дети очень старались, выкладывались на репетициях на 100% - и вот результат», - оценила успех своих воспитанников Ирина Белотелова, подчеркнув, что к новому сезону ребята планируют разучить новые танцы с более сложными элементами и хореографией.