Культура

Учредить в России государственную театральную премию предложил Кончаловский

В России должна существовать государственная театральная премия, поскольку решения «Золотой маски» зачастую носят односторонний характер. Как передает РИА Новости, такое мнение высказал режиссер театра и кино Андрей Кончаловский.

Ранее в понедельник Минкультуры РФ заявило о выходе из состава оргкомитета «Золотой маски», поскольку фактически ведомство не влияет на функционирование премии.

«Золотая маска» не является государственной премией и, мне кажется, что должна также существовать отдельная театральная премия - государственная. Она чрезвычайно важна по причине того, что сегодня театр в России - самый живой во всей Европе. Мои коллеги из Италии, которые приезжают сюда, поражаются массовости русского театра и русскому зрителю. Наш зритель заслуживает поддержки театрального искусства», - сказал Кончаловский, чьи слова приводит пресс-служба Минкультуры РФ.

Он отметил, что решения «Золотой маски» иногда носят «очень односторонний характер, поддерживающий достаточно сомнительную эстетику». По его мнению, премия не уделяла достаточного внимания русскому театру в пределах РФ. «А театр там важен, зрителю в регионах это необходимо гораздо больше, чем Москве, где больше полсотни театров», - пояснил режиссер.

При этом режиссер Эдуард Бояков поддержал решение Минкультуры и отметил, что премия «фактически ориентируется только на решения Союза театральных деятелей», поэтому и должна оставаться премией СТД.