Культура

«Собибор» Хабенского вошел в число 87 претендентов на «Оскар»

Картина Константина Хабенского «Собибор» вошла в число 87 претендентов на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает РИА Новости.

В числе претендентов на «Оскар» в этой категории, в частности, также белорусская картина «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук, украинская лента «Донбасс» Сергея Лозницы, фильм китайского актер и режиссера Цзян Вэня «Hidden Man».

Названия пяти картин, которые войдут в число номинантов премии, станут известны 22 января, награду вручат 24 февраля на 91-й церемонии «Оскар».