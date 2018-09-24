Культура

Великолукский фольклорный ансамбль «Заряница» стал лауреатом фестиваля старинной солдатской и рекрутской песни

Великолукский фольклорный ансамбль «Заряница» награжден кубком и дипломом лауреата фестиваля старинной солдатской и рекрутской песни.

Как сообщает городской комитет культуры, 6 и 7 октября в городе Луга Ленинградской области прошел V традиционный Межрегиональный фестиваль старинной солдатской и рекрутской песни. Фестиваль состоялся в Лужском городском Доме культуры и был посвящен 100-летию окончания Первой мировой войны. В фестивале-конкурсе приняли участие 22 коллектива. География участников фестиваля обширна: это Санкт-Петербург, Луга, Псков, Гатчина, Сланцы, Елец (Липецкая область), Тверь. Город Великие Луки на фестивале-конкурсе представил народный коллектив фольклорный ансамбль «Заряница», руководитель Маргарита Амирханян.

Главная цель фестиваля - выявление и развитие потенциала самодеятельного художественного творчества, воспитание мужественности, формирование активной гражданской позиции и уважительного отношения к истории Отечества и его Армии. В рамках фестиваля были проведены мастер-классы, общие гуляния, ярмарка-распродажа ручных изделий, вечорка, общая трапеза с солдатской кашей, а также рекрутский обряд у березы «Проводы новобранцев».

В исполнении фольклорного ансамбля «Заряница» прозвучали духовный стих Псковской области «Как залезло красное солнце», лирическая песня «Ой, да ты не дуй...», казачьи песни «Раз, два, горе не беда» и «Ехал Ванька».

По итогам фестиваля-конкурса участники фольклорного народного ансамбля «Заряница» награждены кубком фестиваля и дипломом лауреата «За преданность народной песне».