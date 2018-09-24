Культура

Презентация выставки «Творческий портрет Леонида Рудого» пройдет в Великих Луках в ноябре

8 ноября в 11.00 в Великолукской центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского состоится презентация выставки «Творческий портрет Леонида Рудого» к 110-летию со дня рождения драматурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке будут представлены издания из фонда редких книг библиотеки. Пьеса «Этих дней не смолкнет слава» о герое Гражданской войны Сергее Лазо, которая была впервые поставлена на сцене Великолукского драматического театра в 1949 году, и в дальнейшем прошла более чем в 50 театрах страны, опубликованная в издательстве «Великолукская правда» в 1954 году, а также в Москве в Бюро распространения драматических произведений и информационно-рекламных материалов. Посетители смогвут познакомиться с книгой «Самодеятельный театр в Торопце», где отражена сорокалетняя история самодеятельного коллектива Торопецкого районного Дома культуры.

Документы из личного фонда, которые в 1982 г. родственники Леонида Моисеевича передали в Государственный архив в г. Великие Луки, представят сотрудники архива.

В рамках мероприятия состоится презентация оцифрованных изданий пьес Рудого Псковской областной универсальной научной библиотекой.

На встрече выступит Александр Цветков, руководитель городского духового оркестра, который работал с Леонидом Рудым в Доме культуры им. В.И. Ленина.

В исполнении участников молодежного клубного объединения «Живое слово» прозвучат отрывки из произведений автора.

Напомним, Леонид Рудый родился 8 ноября 1908 г. в г. Житомире. В 1922 г. окончил школу-семилетку и начал трудовую деятельность. В 1926 г. работал на Токаревском электротехническом заводе. Одновременно начал заниматься творчеством, являлся корреспондентом газеты «Ряданьска Волынь».

В 1929 г. приехал в Москву, работал на промышленных предприятиях и заочно учился в инженерно-экономическом институте. В 1934 г. перешел на работу в Главное управление автотракторной промышленности СССР и поступил в Литературный университет. В августе 1934 г. принимал участие в работе 1-го Всесоюзного съезда советских писателей.

В 1935 г. Л.М. Рудый был откомандирован для оказания помощи ведущим стройкам и предприятиям Советского Союза в области нормирования и организации заработной платы. Работал в системе Дальстроя.

В годы Великой Отечественной войны Л.М. Рудый призван в армию. Работал секретарем редакции газеты «На страже Севера» 255-го отдельного авиадивизиона, художественным руководителем Дома Красной Армии гарнизона Николаевска-на-Амуре. В 1944 г. окончил по ускоренному курсу пулеметное училище в г. Комсомольске-на-Амуре и продолжил службу до 1947 г.

После демобилизации с 1948 г. работал в газете «Великолукская правда». С 1950 г. начал заниматься драматургией. В октябре 1962 г. стал членом Союза журналистов СССР.

В 1971 г. - художественный руководитель Дома культуры им. В.И. Ленина.

