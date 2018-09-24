Культура

Картины Куинджи из собрания Псковского музея-заповедника представлены в Третьяковской галерее

Картины Архипа Куинджи «Днепр» и «Лунная ночь» из собрания Псковского музея-заповедника представлены на выставке в Третьяковской галерее, которая будет проходить с 6 октября этого года по 17 февраля 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в экспозиции представлено более чем 180 избранных произведений. В состав выставки включены, кроме полотен и работ из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья - Азербайджана, Беларуси, и из одной частной коллекции.

Выставка позволяет по-новому открыть личность Архипа Куинджи. Художник осознанно использовал в своем творчестве новейшие достижения физики и химии. Новаторство Куинджи связано не только с формальными сторонами живописи, но и с тем пониманием единства мира и человека, которое было особенно близко следующему поколению мастеров начала ХХ века. Смелость обращения Куинджи с цветами и краской, которая казалась его современникам дерзкой и часто оставалась необъяснимой, находит свое продолжение в творчестве его учеников, в том числе Рериха, Рылова, Богаевского, Рущица, Крымова. Куинджи открыл богатые перспективы и для искусства будущего - символизма, экспрессионизма, примитивизма, фовизма.

Архип Иванович Куинджи (1842 - 1910) - один из самых ярких русских художников XIX столетия. Он совершил прорыв в художественных исканиях своего поколения живописцев, создал особый тип романтического пейзажа, основанного на реалистическом восприятии мира, но преображенного творческой индивидуальностью художника.

Искусство Куинджи тесно связано с традициями передвижников. В своем творчестве он сплавил опыт предшествующего развития пейзажной живописи и со свойственной ему самобытностью трансформировал русский и европейский романтизм, достижения французских барбизонцев, открытия импрессионистов и совершенно новую для той эпохи декоративную театрализацию в станковых полотнах.

Опыты Куинджи привлекают внимание искусствоведов по сей день: перед началом выставки его картины исследовали эксперты. Один из акцентов - на мастерское изображение лунного света, которое на ночных пейзажах Куинджи выглядит прямо-таки неоновым сиянием. Этот «фирменный» лунный свет вызвал потрясение у современников художника; и для него даже придумали специальный термин - «куинджевское пятно».