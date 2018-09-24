Культура

Михаил Ведерников подарил книги областной библиотеке

Коллектив ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» выражает благодарность Михаилу Ведерникову за книжный дар.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки, книги от псковского губернатора в фонд библиотеки поступают уже не в первый раз, и дарение книг становится хорошей традицией. Среди шестидесяти пяти книг - издания разной тематики. Особо заслуживает внимания многотомное издание «Сокровищница духовной мудрости» - это уникальная антология святоотеческих поучений, составленная издательством Оптиной Пустыни по выборкам из сочинений святых отцов и патериков, подобранных по тематическим разделам.

Представляет интерес и «Атлас инвестиционных проектов в сфере туризма», в котором собраны материалы по работе для улучшения туристской инфраструктуры.

Одним из изданий для детей и подростков является книга Марка Фрейдзона «Мальчишки на партизанских тропах». В очень богато иллюстрированном документальными снимками произведении автор рассказывает об участии в боевых действиях в Ленинградской области партизан-школьников, в том числе и младших классов. Говоря о Ленинградской области, необходимо пояснить, что речь идет о Ленинградской области в ее старых границах, куда входила и наша область. Личностный характер повествованию придают и стихи автора к особо колоритным снимкам, которые усиливают восприятие событий.

Книгодарение - это пример возрождения традиций благотворительности, способствующих развитию духовности, подчеркнули в библиотеке.