Культура

Участников фестиваля «Мой Пушкин» ждут в музее-заповеднике «Михайловское»

Уже на этой неделе, в четверг, 11 октября, в Пушкиногорье начнёт работу XIX Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», на базе которого будут проходить торжественные открытие и закрытие форума, а также ряд конкурсных мероприятий, в частности театральный конкурс «Театр уж полон; ложи блещут; / Партер и кресла, все кипит...».

В музее уточнили, что учредителем фестиваля «Мой Пушкин» является Государственное управление образования Псковской области, а организатором и исполнителем - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга». Сам музей, а также база отдыха «Пушкиногорье» и «Романтический театр Юрия Томошевского» (Санкт-Петербург) выступают социальными партнёрами мероприятия.

В дни фестиваля - с 11 по 15 октября - в Святогорье соберутся талантливые дети со всей России. Для них будут организованы работа по секциям «Юные поэты», «Юные прозаики», «Художественное слово», «Исследовательская», «Хореография», «Вокал», «Театральная». В программе фестиваля — вечер самопрезентаций, поэтический вечер «Поэзия звучит во мне…» с литературной викториной «Карнавал сказок», мастер-класс по прическам и аксессуарам первой четверти XIX века, «Бальные забавы», квест-игра «Тайны Пушкина» и многое другое. Запланирован на эти дни и круглый стол для руководителей детских коллективов.

В музее, кроме того, отметили, что школьников и их наставников ждут специальные экскурсии по мемориальным музеям-усадьбам «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», в Святогорский монастырь.