Культура

Выставка владимирского художника Алексея Панина откроется в Печорах 12 октября

Музей истории города Печоры (ул. Международная, 6) приглашает 12 октября в 17.00 печерян и гостей города на открытие выставки «Под покровом Богородицы» владимирского художника Алексея Панина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, на выставке посетители увидят около 20 работ мастера, выполненных в уникальной графической технике. Картины, создавались автором по итогам многолетних творческих поездок в самые удивительные и прекрасные города нашей Родины. Это центры православия и старинные крепости с монастырями: Сергиев Посад, Александрова Слобода, Псков и Ростов Великий.

На открытии выставки ожидается присутствие директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург) Юрия Мудрова.