Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартиры на любой вкус
Как не замерзнуть на рыбалке
Истории успеха
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
«CONCORD ORCHESTRA»: 15 октября в Пскове
Госуслуги онлайн ИНФОГРАФИКА
Разрешите приватизировать!
 
 
 
ещё Культура 10.10.2018 13:140 Музейное богатство: Двор Постникова 10.10.2018 16:300 На презентацию новой книги Владимира Клевцова приглашают псковичей 10.10.2018 13:140 Музейное богатство: Двор Постникова 10.10.2018 11:518 CONCORD ORCHESTRA: мощный ураган рока обрушится на Россию 09.10.2018 17:230 Выставка владимирского художника Алексея Панина откроется в Печорах 12 октября 09.10.2018 12:521 Участников фестиваля «Мой Пушкин» ждут в музее-заповеднике «Михайловское»
 
 
 
Самое популярное 09.10.2018 19:07228 Михаил Ведерников сообщил о кадровых перестановках 08.10.2018 15:5557 Затаив дыхание 10.10.2018 11:45140 Новая кровь 09.10.2018 22:1851 Я вас не слышу, потому что я ору 08.10.2018 11:1318 Октябрь будет радовать псковичей теплом почти 2 недели
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Музейное богатство: Двор Постникова

10.10.2018 13:14|ПсковКомментариев: 0

В 2019 году Псков приобретет сразу несколько новых музеев. Сегодня в городе идет масштабная реконструкция главных объектов Псковского музея-заповедника, в конце октября по этой же причине закрываются Картинная галерея, Кузнечный двор и здание Фан-дер-Флита. Псковская Лента Новостей открывает серию публикаций под общим названием «Музейное богатство», посвященных новым городским музеям. 

И начнем, пожалуй, с одного из самых масштабных проектов - двора Постникова. На улице Олега Кошевого, 2 идет реконструкция двух зданий двора Постникова - так называемых Малого и Большого Мешков. Подрядчик - АО «Ренессанс-Реставрация». Кроме того, в порядок приводится территория вокруг двух этих исторических зданий. Небольшую экскурсию для ПЛН провел директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков. Все это, по его словам, будет большой многофункциональный музейный комплекс, аналогов которому в России нет, хотя сам Сергей Константинович слово «многофункциональный» не очень-то жалует.

Большой Мешок или Мешок 1

Это экспозиционное здание, здесь для посетителей будут открыты выставочные залы. Наша экскурсия начинается с подклета - помещения для временного хранения экспонатов. «Мои любимые подвалы», - говорит Сергей Сарченков, озирая просторные, но пока еще пустые, безжизненные помещения. Здание предположительно конца XVII века, скорее всего, одно из последних построенных в этом веке, уточнил Сарченков.

«Сохранилось оно потому, что всегда жило: больше 100 лет принадлежало военному ведомству, как и Поганкины палаты. Может быть, но документально это не подтверждено, здесь находился штаб Русской армии в период Северной войны. Я думаю, что это так. Практически до 2007-2008 года оно принадлежало Псковскому району, здесь находились органы исполнительной власти. В советское время здесь был районный банк, отдел культуры, спорткомитет. Сам подвал был завален, его открыли только тогда, когда появились архитекторы, которые делали проектные работы и изыскания», - рассказал директор музея.
«Палаты бояр Романовых в Зарядье отдыхают»

Он уточнил, что из подвалов было вывезено больше 5 тысяч кубометров мусора. Интересное, что было обнаружено археологами в ходе раскопок и исследовательских работ, будет выставлено в одном из залов музейного комплекса. 

Подвал поделен на два просторных зала, предназначенных для временных экспозиций и выставок. Запросов выставиться в Пскове, добавил Сарченков, очень много. Оба напротив друг друга. Один из залов с колонной - столбом, подпирающим сводчатый потолок. Площадь его - больше 100 квадратных метров. «Представляете, как здесь будет выглядеть экспозиция», - предвосхищает восторг посетителей директор музея.

В эти помещения предусмотрен отдельный вход и, вероятно, отдельный билет, поскольку выставки могут проходить на коммерческой основе. Дальше - лестница наверх, которая в свое время также была завалена разным мусором и не использовалась. По ней посетитель может подняться на первый этаж, непосредственно в музей. Здесь он встает перед выбором - два прохода - налево и направо. Маршруты будут разрабатываться чуть позже. 

На первом этаже ранее располагались различные структуры, были всевозможные перегородки. На сегодня строители расчистили этаж, открыли его таким, каким он был у Постникова. Ниши в окнах все были заделаны кирпичом, теперь они открыты и также могут служить местом для размещения экспозиций. Для посетителей музея предусмотрен отдельный вход, крыльцо которого будет восстановлено. То есть те, кто не хотят смотреть временные выставки, могут, минуя подвалы, пройти сразу на первый этаж. Здесь же будет располагаться охрана и гардеробная. 

Попадая в здание с центрального входа, посетитель сразу же видит киот, восстановленный реставраторами. До реставрационных работ сохранена была только правая его часть, левую пришлось восстанавливать. Сейчас, отметил Сергей Сарченков, музейщики решают, какие иконы разместить в этом киоте. Не обошлось без научных споров, признается он.

Весь первый этаж будет посвящен экспонатам из Древлехранилища. В экспозиции будут представлены лучшие древние фолианты из собрания музея, редкие книги. Периодически она будет меняться, потому что долго такие издания показывать нельзя. «Им нужен отдых и затемнение. А самый убойный зал - этот», - с гордостью проводит нас Сергей Константинович в огромный сводчатый зал площадью более 100 квадратных метров. Все эти пространства в скором времени займут древние рукописи, большинство из которых впервые увидят свет. Сергей Сарченков уточняет, что на этом этаже будут не только книги: многое зависит от оборудования, которое удастся закупить перед открытием музея. 

На втором этаже предусмотрено девять небольших экспозиционных залов, в которых будут представлены экспонаты псковских кладов и нумизматика.

«Вся экспозиция будет обыгрываться с интерактивом, нумизматика будет дополняться другими предметами, чтобы это действительно играло», - сказал Сергей Сарченков.

Со второго этажа предусмотрен выход на мансарду - помещения для сотрудников и еще одно большое выставочное пространство. 

«Все здание, - отмечает Сергей Сарченков. - Очень компактное, но это больше 1 тысячи квадратных метров экспозиционных площадей». По задумке, музей не застынет на месте, будет живым, экспозиции будут постоянно обновляться, то есть человек, который побыл здесь однажды, через полгода может коллекцию не узнать. 

Малый Мешок

Здесь, с гордостью отмечает директор Псковского музея-заповедника, откроется единственный в России музейный образовательный центр, который находится в палатах XVII века.

На первом этаже разместятся три экспозиционных зала, в подвале - музейный кинозал на 50 мест. Предполагается, что здесь будут показываться тематические фильмы, но если возникнет потребность, то музейщики готовы крутить и кино. 

В мансарде будут помещения для проведения музейных занятий и мастер-классов, кабинеты для сотрудников. Особенно Сергей Сарченков подчеркнул то, что для работников здесь предусмотрены самые комфортные условия. В образовательном центре появятся помещения для занятий с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В целом музейные уроки будут рассчитаны на самые разные возрастные группы - от дошкольников до пенсионеров. 

Музей в музее

«Изюминкой» этого музейного комплекса, уверен Сергей Сарченков, станет так называемый музей псковской печи, который разместится в обоих здания. В Малом Мешке восстанавливают одну печь, четыре - в Большом Мешке. «Вся соль в том, что печи будут восстановлены на основе изразцов псковских мастеров, найденных и изученных археологами. Эскизы мы уже видели, делают их петербургские мастера. Я очень этого хотел. У псковских изразцов нет такой вычурности, помпезности, они строгие, красивые, элегантные. Каждый изразец будет создан на основе подлинника. Это то, что нашли при раскопках псковские археологи, то, что найдено в Пскове, например, у палат Меньшикова», - рассказал директор музея. Правда, рабочими они не будут, это будет некий музей в музее. «Палаты бояр Романовых в Зарядье отдыхают», - улыбнулся директор. 

На большой прилегающей к музейному комплексу территории, помимо парковки на пять автобусов и несколько легковых автомобилей, разместятся малые архитектурные формы от псковских кузнецов. Здесь же будет подготовлена площадка для занятий с детьми и взрослыми на свежем воздухе в теплое время года.

Сергей Сарченков уверен, что этот объект вместе с Варлаамовским углом и Псковским кремлем притянет к себе большинство туристов в Пскове. Правда, не каждый турист сможет такую нагрузку выдержать: маршрут только по Варлаамовскому углу составляет минимум 2,5 часа, по двору Постникова - еще дольше. Возможно, гостям города придется задержаться здесь подольше.

Закончить работы планируется 30 июня 2019 года, прямо перед Ганзой. Некоторые помещения откроют именно в рамках праздничных дней. «Для гостей можно будет сделать экскурсию. Надеемся, что успеем», - отмечает Сарченков. Сейчас подрядчик работает даже с опережением графика, поэтому есть надежда, что некоторые выставочные залы музейного центра примут гостей уже накануне грандиозного праздника. 

Светлана Аванесова, фото Владимира Забияко

Теги: #реставрация #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В чем вы видите главную пользу от проведения в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове?
В опросе приняло участие 212 человек
10.10.2018, 16:530 Кредитный портфель экспортеров РСХБ достиг 460 млрд рублей 10.10.2018, 16:500 Лев Шлосберг высказал «Особое мнение» о поствыборной ситуации в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». ВИДЕО 10.10.2018, 16:320 Фотофакт: Отпугиватель для птиц «в действии» 10.10.2018, 16:300 На презентацию новой книги Владимира Клевцова приглашают псковичей
10.10.2018, 16:223 В дилерском центре «Псков-Лада» открыта вакансия «Ассистент отдела продаж» 10.10.2018, 16:180 Житель Куньинского района избил пенсионера 10.10.2018, 16:130 В Красногородском районе несовершеннолетний водитель «ВАЗа» въехал в дерево 10.10.2018, 16:121 С 2019 года дачу можно будет построить только с разрешения властей
10.10.2018, 16:110 В Пскове продолжает работу проект по экологическому просвещению 10.10.2018, 16:013 В Псковском кремле заработала бесплатная сеть Wi-Fi 10.10.2018, 15:510 Житель Опочки осужден за фиктивную регистрацию в своем доме гражданина Беларуси 10.10.2018, 15:500 Попытки незаконного ввоза овощей и металлолома на территорию России пресекли псковские пограничники
10.10.2018, 15:490 В Псковском районе водитель «ГАЗа» въехал в металлическое ограждение 10.10.2018, 15:422 Островский инспектор ГИБДД рассказал, как выносил бабушку из огня 10.10.2018, 15:352 «Яблоко» может ввести ограничение срока пребывания в должности руководителей региональных отделений партии 10.10.2018, 15:1812 Интерактив: Парковку на Свердлова запретят?
10.10.2018, 15:120 Региональная конференция регионального отделения Российского Красного Креста прошла в ПсковГУ 10.10.2018, 15:071 С 1 января жизнь дачников серьезно изменится 10.10.2018, 14:5346 Лев Шлосберг предрек администрации Псковской области полную неуправляемость 10.10.2018, 14:500 Мошенник под видом предоставления займа присвоил деньги опочанки
10.10.2018, 14:411 Девятиклассников приглашают на курсы подготовки к успешной сдаче ОГЭ в ПсковГУ 10.10.2018, 14:335 1,5 тонны итальянской ветчины  остановили на псковской границе  10.10.2018, 14:333 Лев Шлосберг: «Яблоко» больше не будет рисковать своими кандидатами 10.10.2018, 14:3018 Фотофакт: Опять пилят
10.10.2018, 14:161 Законодательная солянка: от Конституции до веселящего газа 10.10.2018, 13:532 ТРК «Акваполис» приготовил уникальный подарок любителям классической музыки 10.10.2018, 13:435 Сбербанк России планирует приставить к некоторым сельским банкоматам консультантов для населения 10.10.2018, 13:3115 В Полистовском заповеднике пресечен массовый сбор клюквы
10.10.2018, 13:2418 Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении льгот для пенсионеров 10.10.2018, 13:140 Музейное богатство: Двор Постникова 10.10.2018, 13:022 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Львом Шлосбергом 10.10.2018, 12:5727 Прекращено преследование Олега Брячака по ряду уголовных дел
10.10.2018, 12:4735 Псковские библиотеки станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 10.10.2018, 12:330 Ольга Качнова: Проект «Живые уроки» - очень важный, актуальный и своевременный  10.10.2018, 12:254 50 продуктовых наборов для одиноких пожилых великолучан сформировано в рамках акции «Экомесяц» 10.10.2018, 12:153 Александр Седунов: В «Живых уроках» образование стоит выше туризма
10.10.2018, 12:090 Энергетики и спасатели напомнили воспитанникам псковской школы-интерната правила безопасности 10.10.2018, 12:004 Школьники из Санкт-Петербурга приехали на «Живые уроки» в Псков на «Ласточке» 10.10.2018, 11:518 CONCORD ORCHESTRA: мощный ураган рока обрушится на Россию 10.10.2018, 11:5014 Интерактив: Троицкий мост опять собираются сделать трехполосным?
10.10.2018, 11:471 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны 10.10.2018, 11:45140 Новая кровь 10.10.2018, 11:4028 Размер взноса на капремонт в Псковской области в 2019 году предложено повысить на 36 копеек 10.10.2018, 11:290 Дмитрий Шахов начал проверку информации о проживании малолетнего узника в пристройке к железнодорожной станции Новосокольники
10.10.2018, 11:2613 Следователя по особо важным делам застрелили в Подмосковье 10.10.2018, 11:260 «Живые уроки» призваны воспитать подрастающее поколение в любви к своему краю - директор компании «Славянский тур» 10.10.2018, 10:590 В сентябре комиссия при Росреестре снизила кадастровую стоимость недвижимого имущества в Псковской области на 161,9 млн рублей 10.10.2018, 10:570 Telegram невозможно полностью заблокировать - замглавы Минкомсвязи
10.10.2018, 10:5213 Лев Шлосберг выскажет «Особое мнение» о поствыборной ситуации в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 10.10.2018, 10:4610 В Пскове за применение физического насилия к военнослужащему осужден офицер 10.10.2018, 10:321 Турнир по баскетболу «Память» пройдет в Пскове 10.10.2018, 10:2840 Экс-глава Псковского района Владимир Лавренов назначен и.о. главного врача Псковского наркодиспансера
10.10.2018, 10:152 Общественники озабочены ремонтом римско-католического костела в Опочке 10.10.2018, 10:021 Руководители Кадастровой палаты посетили Новосокольнический, Пустошкинский, Себежский, Опочецкий и Красногородский районы 10.10.2018, 09:5015 Фотофакт: Лохмотья вместо Андреевского флага 10.10.2018, 09:4631 Большинство пользователей группы ПЛН «ВКонтакте» получают зарплату менее 20 тысяч рублей
10.10.2018, 09:430 Детская шалость и поджог стали причинами пожаров в Великих Луках в сентябре 10.10.2018, 09:430 Минометную мину обезвредили в Новоржевском районе 10.10.2018, 09:212 Всемирный день психического здоровья отмечают сегодня 10.10.2018, 09:120 Чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс» стартовал в Великих Луках
10.10.2018, 09:103 Регионам придется потратить на национальные проекты от 1 до 5% средств из своих бюджетов 10.10.2018, 09:067 Великолукский завод взял на работу бывшего полицейского и не уведомил об этом УМВД 10.10.2018, 09:0310 Во дворе дома по Рижском проспекту в Пскове водитель «Мицубиси» наехал на пешехода 10.10.2018, 08:570 Перекупщиков театральных билетов объявят вне закона
10.10.2018, 08:575 Две козы спасли во время пожара в новосокольнической деревне Малахово 10.10.2018, 08:380 В Великих Луках состоится «Студбаттл» 10.10.2018, 08:330 Российский экологический отдых - за Псковскую область отдали 9% голосов 10.10.2018, 08:270 Полистовский заповедник: как наступала осень. ФОТО
10.10.2018, 08:176 Отключение аналогового ТВ перенесли на две недели 10.10.2018, 08:107 В ближайшие шесть лет число госкомпаний сократится почти вдвое 10.10.2018, 08:0312 В России могут ввести индивидуальные счетчики тепла 10.10.2018, 07:5726 Российскую Конституцию ждут изменения
09.10.2018, 23:2232 Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола‍ 09.10.2018, 22:1851 Я вас не слышу, потому что я ору 09.10.2018, 20:562 Исполнилось десять лет со дня открытия «Музейной почты» в пушкинском Бугрово 09.10.2018, 20:3327 Раскрыты подробности российского военного присутствия в Ливии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.