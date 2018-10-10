Культура

Музейное богатство: Двор Постникова

В 2019 году Псков приобретет сразу несколько новых музеев. Сегодня в городе идет масштабная реконструкция главных объектов Псковского музея-заповедника, в конце октября по этой же причине закрываются Картинная галерея, Кузнечный двор и здание Фан-дер-Флита. Псковская Лента Новостей открывает серию публикаций под общим названием «Музейное богатство», посвященных новым городским музеям.

И начнем, пожалуй, с одного из самых масштабных проектов - двора Постникова. На улице Олега Кошевого, 2 идет реконструкция двух зданий двора Постникова - так называемых Малого и Большого Мешков. Подрядчик - АО «Ренессанс-Реставрация». Кроме того, в порядок приводится территория вокруг двух этих исторических зданий. Небольшую экскурсию для ПЛН провел директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков. Все это, по его словам, будет большой многофункциональный музейный комплекс, аналогов которому в России нет, хотя сам Сергей Константинович слово «многофункциональный» не очень-то жалует.

Большой Мешок или Мешок 1

Это экспозиционное здание, здесь для посетителей будут открыты выставочные залы. Наша экскурсия начинается с подклета - помещения для временного хранения экспонатов. «Мои любимые подвалы», - говорит Сергей Сарченков, озирая просторные, но пока еще пустые, безжизненные помещения. Здание предположительно конца XVII века, скорее всего, одно из последних построенных в этом веке, уточнил Сарченков.

«Сохранилось оно потому, что всегда жило: больше 100 лет принадлежало военному ведомству, как и Поганкины палаты. Может быть, но документально это не подтверждено, здесь находился штаб Русской армии в период Северной войны. Я думаю, что это так. Практически до 2007-2008 года оно принадлежало Псковскому району, здесь находились органы исполнительной власти. В советское время здесь был районный банк, отдел культуры, спорткомитет. Сам подвал был завален, его открыли только тогда, когда появились архитекторы, которые делали проектные работы и изыскания», - рассказал директор музея.

«Палаты бояр Романовых в Зарядье отдыхают»

Он уточнил, что из подвалов было вывезено больше 5 тысяч кубометров мусора. Интересное, что было обнаружено археологами в ходе раскопок и исследовательских работ, будет выставлено в одном из залов музейного комплекса.

Подвал поделен на два просторных зала, предназначенных для временных экспозиций и выставок. Запросов выставиться в Пскове, добавил Сарченков, очень много. Оба напротив друг друга. Один из залов с колонной - столбом, подпирающим сводчатый потолок. Площадь его - больше 100 квадратных метров. «Представляете, как здесь будет выглядеть экспозиция», - предвосхищает восторг посетителей директор музея.

В эти помещения предусмотрен отдельный вход и, вероятно, отдельный билет, поскольку выставки могут проходить на коммерческой основе. Дальше - лестница наверх, которая в свое время также была завалена разным мусором и не использовалась. По ней посетитель может подняться на первый этаж, непосредственно в музей. Здесь он встает перед выбором - два прохода - налево и направо. Маршруты будут разрабатываться чуть позже.

На первом этаже ранее располагались различные структуры, были всевозможные перегородки. На сегодня строители расчистили этаж, открыли его таким, каким он был у Постникова. Ниши в окнах все были заделаны кирпичом, теперь они открыты и также могут служить местом для размещения экспозиций. Для посетителей музея предусмотрен отдельный вход, крыльцо которого будет восстановлено. То есть те, кто не хотят смотреть временные выставки, могут, минуя подвалы, пройти сразу на первый этаж. Здесь же будет располагаться охрана и гардеробная.

Попадая в здание с центрального входа, посетитель сразу же видит киот, восстановленный реставраторами. До реставрационных работ сохранена была только правая его часть, левую пришлось восстанавливать. Сейчас, отметил Сергей Сарченков, музейщики решают, какие иконы разместить в этом киоте. Не обошлось без научных споров, признается он.

Весь первый этаж будет посвящен экспонатам из Древлехранилища. В экспозиции будут представлены лучшие древние фолианты из собрания музея, редкие книги. Периодически она будет меняться, потому что долго такие издания показывать нельзя. «Им нужен отдых и затемнение. А самый убойный зал - этот», - с гордостью проводит нас Сергей Константинович в огромный сводчатый зал площадью более 100 квадратных метров. Все эти пространства в скором времени займут древние рукописи, большинство из которых впервые увидят свет. Сергей Сарченков уточняет, что на этом этаже будут не только книги: многое зависит от оборудования, которое удастся закупить перед открытием музея.

На втором этаже предусмотрено девять небольших экспозиционных залов, в которых будут представлены экспонаты псковских кладов и нумизматика.

«Вся экспозиция будет обыгрываться с интерактивом, нумизматика будет дополняться другими предметами, чтобы это действительно играло», - сказал Сергей Сарченков.

Со второго этажа предусмотрен выход на мансарду - помещения для сотрудников и еще одно большое выставочное пространство.

«Все здание, - отмечает Сергей Сарченков. - Очень компактное, но это больше 1 тысячи квадратных метров экспозиционных площадей». По задумке, музей не застынет на месте, будет живым, экспозиции будут постоянно обновляться, то есть человек, который побыл здесь однажды, через полгода может коллекцию не узнать.

Малый Мешок

Здесь, с гордостью отмечает директор Псковского музея-заповедника, откроется единственный в России музейный образовательный центр, который находится в палатах XVII века.

На первом этаже разместятся три экспозиционных зала, в подвале - музейный кинозал на 50 мест. Предполагается, что здесь будут показываться тематические фильмы, но если возникнет потребность, то музейщики готовы крутить и кино.

В мансарде будут помещения для проведения музейных занятий и мастер-классов, кабинеты для сотрудников. Особенно Сергей Сарченков подчеркнул то, что для работников здесь предусмотрены самые комфортные условия. В образовательном центре появятся помещения для занятий с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В целом музейные уроки будут рассчитаны на самые разные возрастные группы - от дошкольников до пенсионеров.

Музей в музее

«Изюминкой» этого музейного комплекса, уверен Сергей Сарченков, станет так называемый музей псковской печи, который разместится в обоих здания. В Малом Мешке восстанавливают одну печь, четыре - в Большом Мешке. «Вся соль в том, что печи будут восстановлены на основе изразцов псковских мастеров, найденных и изученных археологами. Эскизы мы уже видели, делают их петербургские мастера. Я очень этого хотел. У псковских изразцов нет такой вычурности, помпезности, они строгие, красивые, элегантные. Каждый изразец будет создан на основе подлинника. Это то, что нашли при раскопках псковские археологи, то, что найдено в Пскове, например, у палат Меньшикова», - рассказал директор музея. Правда, рабочими они не будут, это будет некий музей в музее. «Палаты бояр Романовых в Зарядье отдыхают», - улыбнулся директор.

На большой прилегающей к музейному комплексу территории, помимо парковки на пять автобусов и несколько легковых автомобилей, разместятся малые архитектурные формы от псковских кузнецов. Здесь же будет подготовлена площадка для занятий с детьми и взрослыми на свежем воздухе в теплое время года.

Сергей Сарченков уверен, что этот объект вместе с Варлаамовским углом и Псковским кремлем притянет к себе большинство туристов в Пскове. Правда, не каждый турист сможет такую нагрузку выдержать: маршрут только по Варлаамовскому углу составляет минимум 2,5 часа, по двору Постникова - еще дольше. Возможно, гостям города придется задержаться здесь подольше.

Закончить работы планируется 30 июня 2019 года, прямо перед Ганзой. Некоторые помещения откроют именно в рамках праздничных дней. «Для гостей можно будет сделать экскурсию. Надеемся, что успеем», - отмечает Сарченков. Сейчас подрядчик работает даже с опережением графика, поэтому есть надежда, что некоторые выставочные залы музейного центра примут гостей уже накануне грандиозного праздника.

Светлана Аванесова, фото Владимира Забияко