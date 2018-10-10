Культура

На презентацию новой книги Владимира Клевцова приглашают псковичей

12 октября Центральная городская библиотека приглашает на презентацию новой книги самого известного псковского писателя Владимира Клевцова «Прогулки по Пскову». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Владимир Клевцов - член Союза писателей России, лауреат Всероссийской Горьковской премии за 2017 году, трижды лауреат премии администрации Псковской области в области литературы за 1997, 2003 и 2013 год), лауреат премии «Чистое небо» за 2016 год, один из авторов книги «Шаг в бессмертие» о подвиге воинов 6-й роты псковского десанта во время Второй Чеченской войны. Имя этого писателя занесено в книгу «Золотая летопись славных дел Пскова».

Книга подготовлена к изданию Центральной городской библиотекой в рамках инновационного проекта «Писательская резиденция в библиотеке». Проект осуществляла Виктория Лупандина - корректор и первый читатель новой книги писателя. «Прогулки по Пскову», - девятая по счету книга, представляет собою 18 рассказов - трагических, веселых и грустных, добрых как жизнь.

Оформление обложки Александра Стройло.

«Владимир Клевцов уже более 40 лет пишет свои чудесные рассказы и повести. Читаешь его рассказы и просто любуешься и умиляешься каждый раз, как совершенна форма, как прекрасно и точно каждое слово. Любуешься совершенной формой как драгоценным камнем, и это созерцание красоты почему-то само собой утешает, радует. И даже вселяет уверенность, что все хорошо. Есть в жизни счастье. Но ни один Белинский не закричал до сих пор: «Господа, новый Чехов, новый Чехов!» - говорят московские друзья писателя.

На презентации предусмотрена автограф-сессия, по окончании которой автор приглашает всех в концептуальную чайную «В пятницу в пять».

Начало в 17 часов.

Адрес: ул. Конная, дом 6, Центральная городская библиотека.