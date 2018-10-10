Культура

Псковичей приглашают на фотовыставку «Поезд за горизонт»

11 октября в 17.00 Центральная городская библиотека Пскова приглашает на открытие персональной выставки фотографа Дмитрия Кравца «Поезд за горизонт». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на выставке будут представлены 24 работы, созданные с 2008 по 2018 год.

Дмитрий Кравец окончил факультет «Фото видео творчество» псковского Колледжа искусств, брал частные уроки у известного фотографа Игоря Соловьева, посещая его студию «ЛИС».

Первая персональная выставка фотографа состоялась в 2008 году.

«Выставка «Поезд за горизонт» - мой фотоотчет за 10 лет, с момента моей первой персональной выставки, которая называлась «Где прячется жизнь?». За это время я принял участие в ежегодном международном конкурсе «35AWARDS» и встретил много друзей и единомышленников. «Поезд за горизонт» - это когда мир одного человека соединяется с другим, когда микрокосмос соединяется с макрокосмосом, когда время – это иллюзия», - считает фотограф Дмитрий Кравец.

На выставку приглашаются все, кто интересуется современной фотографией.