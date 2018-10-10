Культура

Легенды древнего городища

Псковско-литовское пограничье всегда было неспокойным рубежом Псковской земли и Русского государства. В 14-15 веках на литовской границе псковичами возводится военно-оборонительная линия пригородов-крепостей. Среднее Повеличье, в районе реки Сороть, было защищено пригородами Выбор, Дубков и Воронич. О военном прошлом этой земли говорят не только частые сообщения псковских летописей, но и местные легенды.

Деревня Аполье Выборской волости

В 1997 году на территории Новоржевского района мною было обнаружено ранее неизвестное городище у деревни Аполье Выборской волости. Высокий лесной холм на краю небольшого болота овальной формы привлек мое внимание благодаря легендам. Когда-то Аполье была многолюдной деревней. Сейчас население сократилось и разъехалось, поэтому для меня стало удачей встретить человека, помнящего с детства рассказы старожилов об истории этих мест. Эти легенды знает ограниченный круг местных жителей, включая меня.

Узкая тропа спускается от деревни вниз к болоту называемому «Пронница» и ведет через густые заросли кустарника прямо к крутому склону городища. Говорят, что на месте болота раньше было озеро. А теперь сюда ходят местные жители за клюквой.

Вид на городище у д. Аполье и болото «Пронница»

На вершине возвышенности было обнаружено городище округлой формы с хорошо сохранившимся валом по периметру.

Вал на городище

Вал на городище

Площадка и часть восточного склона повреждены глубокими ямами послевоенных захоронений и остатками землянок. С восточной стороны на склоне городища сохранилась въездная терраса. Культурный слой отсутствует.

Площадка городища повреждена ямами от захоронений и землянками

Вид с городища

Вид с городища

План городища у д. Аполье

Местность, где расположено городище, называется «Церквище», а высокий холм - «Городище». Легенда гласит, что когда-то в давние времена на этом холме стояла церковь. Во время вражеского нашествия церковь вместе с людьми и колоколами провалилась под землю. Рассказывали, что древние жители этого городища до сих пор живы, и в Троицу можно услышать на этом месте колокольный звон и церковное пение.

Следует отметить, что в деревне Аполье и ее округе особо почитали два православных праздника - Воздвижение и День св. Троицы, в которые устраивались многолюдные ярмарки.

С этим городищем связана еще одна заслуживающая внимание легенда. Во время одного из военных походов рядом с городищем расположилось лагерем литовское войско. На самом холме был поставлен шатер литовского военачальника. Но не суждено было литовцам продолжить поход в псковские земли. Русские воины разработали план диверсии в стане противника. Ночью, перед выступлением литовского войска, в шатер хитростью прокралась русская девушка и зарезала военачальника. А литовское войско было разбито в сражении недалеко от городища.

Великий князь Литовский Витовт

Местные легенды, безусловно, являются отголоском реальных исторических событий и военных действий. Приграничная территория часто опустошалась литовцами, ведь рядом проходила граница с Великим княжеством Литовским. Псковские пригороды на этом участке границы несколько раз сжигались и вновь восстанавливались.

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В легенде о подвиге русской девушки можно найти параллели с библейским рассказом о Юдифь и Олоферне и сообщением псковской летописи о нашествии великого князя литовского Витовта на Воронич.

Псковский пригород Воронич

В 1426 году Витовту удается овладеть пригородом Воронич, на котором он приказал поставить шатер. Далее летописец сообщает о сильном урагане у захваченной крепости, напугавшем литовского князя. «Внезапу наиде туча страшна и грозна и дождь силен и гром страшен и молния беспрестанно блистая, яко мнети уже всем от дождя потопленым быти, или от грому камением побиенным быти, или от молния сожженным». «Яко живота сущим с Витовтом отчаятися, и он сам за столп шатерный ухватился, начат вопити: господи помилуй! стоный и трясыйся, мняся уже землею пожрен быти и во ад внити».

Не исключено, что легенда городища у д. Аполье соединила в себе библейский сюжет и поход литовского князя Витовта на Псковскую землю.

Юдифь убивает Олоферна. Библейский сюжет

Недалеко от городища у д. Аполье в лесу находится одиночный курган. По легенде под ним спрятан от литовцев скарб местных жителей. Все они погибли, а добро так и осталось лежать нетронутым. На кургане заметны следы неглубокой старой грабительской ямы. Вероятно, кто-то искал здесь клад.

Курган у городища

А если пройти вглубь леса, по направлению к деревне Копылово, то можно оказаться у ручья, с которым тоже связано одно предание. Ручей пересекает лесную дорогу в месте называемом «Бороня». Говорят, название места произошло от слов «бороться» или «обороняться». По легенде здесь и произошло кровопролитное сражение русских войск с литовцами. Погибло много воинов в том сражении, а их призраки и батальные сцены в тумане над ручьем можно увидеть глубокой ночью до сих пор.

Сражение между русским войском и литовцами. Фрагмент картины изображающей битву под Оршей в 1514 году

Похожий случай с видением устрашающего войска в небе был отмечен псковским летописцем в 1565 году. «В лето 7076, в сентябре месяце, видели стражники у черехского моста сияющий в ночи свет и многое множество людей, вооруженных по воинскому обычаю; и пошли они ко граду Пскову. Стражники эти были в ужасе – такой великий страх охватил их. Поставили же их здесь стеречь от мора». По мнению современников, это видение было предупреждением о грядущем нашествии на город Псков войск короля Стефана Батория.

В ближайшей округе есть еще несколько интересных исторических мест, о которых можно будет рассказать в отдельной публикации.

Михаил Семенов