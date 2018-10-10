Культура

В Великих Лук открыта фотовыставка «Жизнь в музыке»

В Детской музыкальной школе №1 г. Великих Лук открыта фотовыставка «Жизнь в музыке». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры, на открытии экспозиции в этот день в фойе концертного зала Детской музыкальной школы №1 им. М. П. Мусоргского собрались преподаватели музыкальной школы, чей образ жизни всегда связан с музыкой. Каждый день они знакомят своих учеников с прекрасным миром музыки, учат играть на различных музыкальных инструментах, разбираться в различных музыкальных стилях и эпохах, познавать музыкальную грамоту.

Поздравить с профессиональным праздником педагогический состав музыкальной школы в этот день пришли и. о. заместителя главы администрации города Великие Луки Юлия Ярышкина и председатель комитета культуры администрации города Великие Луки - Анжелика Романюк. Юлия Ярышкина поздравила всех преподавателей с праздником и с открытием фотовыставки «Жизнь в музыке», приуроченной к 70-летию ДМШ №1 им. М. П. Мусоргского.

В торжественной обстановке Анжелика Романюк также поздравила коллег с профессиональным праздником и вручила благодарности комитета культуры администрации города Великие Луки юбилярам по педагогическому стажу.

В своем выступлении директор школы Любовь Румянцева выразила слова признательности всем преподавателям за их труд и пожелала творческого долголетия. Затем она поблагодарила авторов работ представленной фотовыставки - Александра Воробьева и Льва Соломатина и вручила благодарности ДМШ №1 им. М. П. Мусоргского от имени администрации и всего педагогического коллектива за творческий подход и помощь в создании фотовыставки «Жизнь в музыке».

Трогательным моментом этой встречи стало выступление преподавателя по классу скрипки Галины Прищепа.