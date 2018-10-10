Культура

Новый проект, посвященный 200-летию Тургенева, стартует в библиотеках Псковской и Витебской областей

15 октября будет дан старт новому проекту библиотек Псковской области и Витебской области Республики Беларусь.

Читателям библиотек и жителям двух территорий-партнеров предлагается поразмышлять на тему «Отцы и дети: есть ли диалог поколений?», которую затронул в своем творчестве классик русской литературы Иван Сергеевич Тургенев. Сделать это можно в форме эссе-сочинения, которые будут оценены компетентными жюри и пользователями интернета (на финальном этапе).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке, проведение конкурса приурочено к 200-летию со дня рождения Тургенева, которое будет широко отмечаться в ноябре.

Организаторами конкурса-фестиваля выступают с российской стороны ПОУНБ и Витебская областная библиотека им. В.И.Ленина (Республика Беларусь). В конкурсе-фестивале могут принять участие все желающие. На этапе оценки жюри все работы будут распределены по 3 возрастным группам: учащиеся 12 - 17 лет, студенты 18 - 25 лет и взрослые жители приграничных областей.

Условия конкурса и подробности на сайте библиотеки http://pskovlib.ru/news/23034.