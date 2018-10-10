Культура

Выставка работ победителей Международного конкурса юных художников откроется в Великих Луках 17 октября

В выставочном зале Центра эстетического воспитания Великих Лук 17 октября в 16.00 состоится торжественное открытие выставки работ победителей III Международного конкурса юных художников «На пути из варяг в греки».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры, экспозиция представляет работы юных художников из Калининграда, Санкт-Петербурга (город Колпино), Волгограда, Великих Лук, а также Могилевской области (Беларусь). Большая часть работ выставки посвящена природе, жизни стран и городов, связанных с древним торговым путем.

Традиционно открытие выставки будут сопровождать музыкальные номера. В этом году музыкальный подарок художникам подготовили учащиеся музыкально-исполнительского отделения школы искусств. На открытии будут вручены дипломы и грамоты юным художникам, участникам и победителям конкурса.