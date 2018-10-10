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Культура

Выставка работ победителей Международного конкурса юных художников откроется в Великих Луках 17 октября

11.10.2018 18:58|ПсковКомментариев: 0

В выставочном зале Центра эстетического воспитания Великих Лук 17 октября в 16.00 состоится торжественное открытие выставки работ победителей III Международного конкурса юных художников «На пути из варяг в греки».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры, экспозиция представляет работы юных художников из Калининграда, Санкт-Петербурга (город Колпино), Волгограда, Великих Лук, а также Могилевской области (Беларусь). Большая часть работ выставки посвящена природе, жизни стран и городов, связанных с древним торговым путем.

Традиционно открытие выставки будут сопровождать музыкальные номера. В этом году музыкальный подарок художникам подготовили учащиеся музыкально-исполнительского отделения школы искусств. На открытии будут вручены дипломы и грамоты юным художникам, участникам и победителям конкурса.

Теги: #живопись #конкурс #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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