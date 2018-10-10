Культура

Библиотечными услугами в Пскове охвачено 25% населения

Библиотечными услугами в Пскове охвачено 25% населения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном центре ПЛН сообщила первый заместитель директора МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова Людмила Слабченко.

По ее данным, 50 тысяч псковичей - это пользователи библиотек. «Каждый день в библиотеках у нас проходят крупные, знаковые и интересные мероприятия для горожан. Мы проводим и массовые мероприятия. Наши сильные стороны - краеведение, школьники, детские сады, кружки и клубы, открытые площадки», - отметила она.

Всего в Пскове работают 11 муниципальных библиотек. 49% читателей - дети, 23% - молодежь.

«У десантников есть свой девиз, и у нас есть: никто, кроме нас, мы призваны просвещать», - заключила Людмила Слабченко.