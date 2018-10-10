Культура

Не все псковичи могут позволить себе детские книги по 700 рублей - в Центре детского чтения объяснили свою востребованность

Центр детского чтения МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова ежедневно посещают в среднем 148 человек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные в Общественном пресс-центре ПЛН привела заведующая библиотекой Наталья Петрова.

По ее словам, сегодня детская библиотека - это не просто выдача книг, это культурно-информационно-развивающий центр.

Современный центр детского чтения готов принять детей возрастной категории 0+. «У нас есть и мягкие, интерактивные книги, книги с дополненной реальностью. Их стоимость в магазине - от 700 до 1500 рублей. Не каждый пскович может позволить себе такую дорогую книгу. У нас можно взять эту книгу - почитать или дома, или в самой библиотеке», - пояснила она.

Наталья Петрова подчеркнула, что в центре детского чтения сегодня есть бесплатные развивающие занятия по ментальной арифметике, скорочтению. Такие уроки в коммерческих центрах - недешевое удовольствие для родителей. «У нас не такой город, чтобы люди могли за все платить. Купить ту же книгу за 700 рублей и поставить ее на полку, могут порядка 30% родителей. И у большей части детей - нет дорогих телефонов, планшетов. Никуда не уйти ни от бумажной книги, ни от библиотеки», - заключила она.