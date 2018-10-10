Культура

Библиотекари объяснили, почему в Псков не приезжают Прилепин и Пелевин

Почему в Псков не приезжают такие именитые писатели, как Захар Прилепин и Виктор Пелевин, рассказали работники библиотек на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

«Чтобы приехала звезда, мы должны понимать, как мы ее встретим – где покормить, разместить, какую культурную программу организовать. Да, мы готовы быть бесплатными, готовы открывать свои двери для всех, но и власть должна нам помогать. Особенно, когда речь идет о таких мероприятиях», - отметила заведующая библиотекой - Центром детского чтения МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова Наталья Петрова.

«Мы хотели пригласить Захара Прилепина на «Русский запад», но не потянули. Очень дорогой», - сказала заместитель генерального директора по развитию Псковской областной универсальной научной библиотеки Василиса Владимирова.

Заведующая отделом координации деятельности библиотек области ПОУНБ Алексеева Екатерина обратила внимание на общую недофинансированность библиотечного сектора. «Сейчас активно ремонтируются дома культуры, театры. Но большинство мероприятий проходят именно в библиотеках. Хочется, чтобы у нас были достойные условия для того, чтобы приглашать людей. На такие встречи обязательно придет и молодежь», - сказала она, приведя в пример «Библионочь», которая собрала в псковских библиотеках полные залы.