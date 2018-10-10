Культура

Музей-заповедник «Михайловское» приглашает поклонников современного театра на «променад-спектакли»

Уже на следующей неделе, в четверг, 18 октября, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» стартует новый проект - «Иммерсивная променад-экскурсия». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, этот проект пушкиногорские музейщики подготовили совместно с «Nosecret Theater» - творческим коллективом, активно работающим в очень популярном сейчас формате «спектакля-путешествия», или иммерсивного спектакля, который предполагает «погружение» зрителя в атмосферу реального исторического пространства, в действие, а также его со-участие в судьбе персонажей.

Арт-экскурсия по «Михайловскому» это, прежде всего, возможность окунуться в атмосферу подлинного «места действия» пушкинской жизни, - поясняют в театре, - это ожившие голоса самого поэта, его современников и его потомков, историков литературы, изучавших творческую биографию Пушкина. Такой зрительский опыт - уникальная возможность посмотреть на обыденные вещи с иной точки зрения, прожить другую жизнь и вынести из неё новое знание и иное, чем прежде, мироощущение, открыть в себе нечто новое.

Проект рассчитан, прежде всего, на молодых людей (12+) и на поклонников современного театрального искусства. Иммерсивная променад-экскурсия, она же - аудиоспектакль, длится два часа. Бóльшая её часть проходит по дорогам, лежащим вне традиционных экскурсионных маршрутов, отметили в музее. Участников проекта просят быть в одежде по погоде и обязательно в удобной обуви, а в дождь иметь с собой плащи-дождевики и зонтики. Подробности об арт-экскурсиях в Пушкинском Заповеднике можно уточнить на официальном сайте «Михайловского» или у сотрудников службы музейной, экскурсионной и методической работы, по телефонам 8 (81146) 2-23-21 и 8 (81146) 2-26-09.