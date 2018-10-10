Культура

Середкинская школа стала победителем конкурса «Расскажи о своем музее» в северной зоне Псковской области

В Приказных палатах Псковского Кремля областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий провел финал (северная зона) областного конкурса творческих работ обучающихся «Расскажи о своем музее».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в конкурсе приняли участие представители лучших школьных музеев из Пскова, Новоржевского, Палкинского, Плюсского, Псковского, Стругокрасненского районов, а также из Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Красногородской агрошколы.

Ребята представили работу своих музеев в стихах, презентациях, роликах, сценках.

Жюри единогласно присудило диплом I степени представителям Музея боевой и трудовой славы Середкинской школы Псковского района. Все участники получил дипломы.

17 октября в городе Великие Луки состоится финал южной зоны.Проведение таких конкурсов будет способствовать дальнейшему развитию и сохранению деятельности школьных музеев в Псковской области, убеждены организаторы.