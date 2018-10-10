Культура

В международной конференции приняли участие преподаватели и студенты Псковского колледжа искусств

Преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в 4-й международной конференции «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма», которая прошла в Пскове.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей преподаватель колледжа Снежана Власова, участники конференции обсуждали вопросы популяризации культурного и исторического наследия с точки зрения развития туризма, делились опытом приграничного сотрудничества в проведении международных конференций.

Свои доклады, в том числе и интерактивные, на конференции представили восемь студентов коллежа и два преподавателя. Так, Снежана Власова представила доклад н тему «Псковская приказная игровая палата как форма популяризации и привлечения туристов», а Ирина Иванова - доклад «Праздничная площадь: народные гуляния и развлечения на Руси (балаган и раек)». Между тем, высуп

Участники секции «Использование опыта международного сотрудничества в сфере индустрии регионального туризма», которая проходила в Псковском филиале Российской международной академии туризма, отметили высокий содержательный уровень докладов и яркость подачи.

Все участники получили сертификаты.

Напомним, что это четвертая международная конференция с участием представителей колледжа искусств.