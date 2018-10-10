Культура

Редкое издание «Дон Кихота» пополнило фонды научной библиотеки «Михайловского»

«Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса с иллюстрациями Александра Алексеева (1901 - 1982) пополнил фонды научной библиотеки Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это редкое издание недавно вышло в свет силами одного из частных архивов Швейцарии ограниченным тиражом.

Творчество этого русско-французского художника, покинувшего Россию в 1920 году, до сих пор ещё не в полной мере оценено в нашем Отечестве. Первые иллюстративные опыты Александра Алексеева связаны, в том числе и с русской классикой - так, в трудоемкой технике торцовой гравюры им был интерпретирован «Нос» Н.В. Гоголя (1925 - 1926). Кроме того, в конце 1920-х годов с иллюстрациями Алексеева вышли малотиражные издания французских переводов гоголевских же «Записок сумасшедшего» и пушкинских «Пиковой дамы» и «Повестей Белкина». В 1929 году в Париже тиражом в сто экземпляров была издана одна из наиболее значительных работ художника — цикл из ста иллюстраций к «Братьям Карамазовым» Ф.М. Достоевского. Среди более поздних работ Александра Алексеева - иллюстрации к «Доктору Живаго» Пастернака, «Игроку» Достоевского, «Слову о полу Игореве», «Анне Карениной» Л.Н. Толстого (120 акватинт 1951–1957 года, увидевших свет в Париже в 1997 году тиражом в двадцать экземпляров).

Редкую книгу директору «Михайловского» Георгию Василевичу передала Лола Звонарева - главный редактор альманаха «Литературные знакомства». Лола Укировна и ее коллеги - статс-секретарь Союза писателей России Павел Кренёв, главный редактор детского журнала «Читайка» Дмитрий Рогожкин, писатель, председатель фестиваля «Детская книга» Юрий Нечипоренко - стали участниками творческой встречи в музее. Во время этой встречи гости представили свои новые книги и издания, и обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего сотрудничества с Пушкинским Заповедником, как то: публикации об истории и современной жизни музея, проведение литературных вечеров в Святогорье, участие представителей Союза писателей России в организации и проведении Пушкинского праздника поэзии.