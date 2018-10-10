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Заключительный концерт органной музыки сезона 2018 года пройдет сегодня в Печорах

Культура

Заключительный концерт органной музыки сезона 2018 года пройдет сегодня в Печорах

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Заключительный концерт органной музыки сезона 2018 года состоится сегодня, 14 октября, в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах. Начало в 16.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, для слушателей выступит лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган, Санкт-Петербург). В программе: Генри Смарт (1813-1879) - Con moto си бемоль мажор, Владимир Одоевский (1804-1869) - Andante G-dur, Preludio и Fughetta ля минор, Сергей Танеев (1856-1915) - Хоральные вариации, Сергей Рахманинов (1873-1943) - Вокализ (Транскрипция для органа Жана-Поля Имбера), Ральф Воэн Уильямс (1872-1858) - 3 прелюдии, основанные на уэльских гимнах: I. Bryn Calfaria. Maestoso, II. Rhosymedre. Andantino, III. Hyfrydol.Moderato maestoso, Мюзет, Старинная английская баллада «Зеленые рукава» («Gleensleevs») (обработка Р. Уильямса), Прелюдия и фуга до минор.