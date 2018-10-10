Культура

Сезон органных концертов завершился в Печорах

Сезон органных концертов завершился в Печорах концертом «Россия - Англия. Романтизм и новое время». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах в воскресенье собралось большое количество почитателей музыкального искусства.

Открывая мероприятие, организатор органных концертов, выпускник Санкт-Петербургской консерватории Денис Маханьков поблагодарил слушателей за пожертвования, благодаря которым происходить организация концертов и сохранение уникального органа, который является одним из 10 исторических органов России. «Инструмент создан в эстетике позднего романтизма эстонской фирме. Таких инструментов в России звучит всего три, два из них находятся в Москве», - рассказал он.

«Буквально в пятницу на инструмент окончательно установлен новый мотор, который удалось приобрести благодаря пожертвованиям. Теперь мы можем слушать не только среднее и большое органное звучание, но и тишайшие регистры во всей красе», - рассказал он.

Перед зрителями выступил лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган, Санкт-Петербург). Жители и гости Печор познакомилось с органной музыкой российских и английских композиторов.

После концерта у всех желающих была возможность подняться к органу, чтобы рассмотреть инструмент поближе и задать все интересующие вопросы.