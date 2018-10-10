Культура

Ежегодный фестиваль танца пройдет в Великих Луках

5 ноября в 17.00 в седьмой раз на сцене Дома культуры Ленинского комсомола г. Великие Луки пройдет ежегодный фестиваль танца. Мероприятие с каждым годом привлекает к себе все больше внимания со стороны истинных ценителей танцевального искусства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДК ЛК, в этом году фестиваль состоится в рамках 50-летия ДК ЛК. Участие в нем примут не только великолукские танцоры, но и гости из г. Смоленска, Республики Беларусь, Латвии.

Стоит отметить, что большой вклад в подготовку и проведение данного фестиваля вносят руководители образцового художественного коллектива танцевальной студии «Вектор» Виктор и Вера Путятины.

