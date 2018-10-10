Культура

В Пскове работает выставка работ Владимира Бердышева «Послесловие»

В выставочном зале Псковского отделения Союза художников России открыта выставка работ Владимира Бердышева «Послесловие».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в экспозиции представлено более 60 произведений художника, относящихся к разным периодам его творчества. Среди них - последние картины, посвященные Изборску, которые еще никто не видел, а также одна из первых его работ - портрет «Где мои 17 лет», написанный, когда Владимир Бердышев учился в Уральском училище прикладных искусств. В отдельной витрине - фотографии автора выставки допсковского периода.

В рамках церемонии открытия своими воспоминаниями о художнике поделились его друзья и коллеги. «Владимир Бердышев был одним из ведущих художников Пскова. То, что мы видим сегодня, - это явление, его творчество заслуживает глубокого познания. Картины художника: пейзажи, сюжетные композиции, натюрморты - это, прежде всего, диалог со зрителем. Они все у него «говорят», — отметил заслуженный художник России, член Псковского отделения СХР Игорь Макеев.

Выставка «Послесловие» продлится до 10 ноября. Вход свободный.

Владимир Валентинович Бердышев родился 4 августа 1958 года в Кургане. Учился в художественной школе № 1, затем в Уральском училище прикладных искусств (Нижний Тагил). С 1993 года - член Союза художников России. Работал художником-постановщиком в театрах Кургана, Шадринска, Магнитогорска и Пскова. В Пскове Владимир Бердышев жил и работал с 1988 года. Последние годы преподавал живопись и рисунок на кафедре дизайна Псковского государственного университета, принимал активное участие в выставках разного уровня. В 2017 году художника не стало. Его работы находятся в частных коллекциях России, Канады, Германии, Франции, США и других стран.