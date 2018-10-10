Культура

В Святогорье открыли выставку, объединившую 13 музеев России

Выставка «Кабинет и мир писателя», подготовленная в рамках большого межмузейного проекта под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России, с сегодняшнего дня открыта для посетителей в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Репродукция предоставлена Пушкинским заповедником

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в Псковскую область передвижная экспозиция прибыла в Святогорье из Санкт-Петербурга, из музея Ф.М. Достоевского. В «Михайловском» также напомнили об идее этого большого проекта: кабинет в доме писателя всегда занимает особое место и его обстановка — не случайна. Сегодня выставка представляет посетителям литераторов, живших и творивших в разные эпохи, с XVIII по ХХ век, от Гавриила Романовича Державина до Михаила Александровича Шолохова — всего 13 литературных музеев.

В экспозицию включили более 80 фотографий из разных музеев России. Псковское «Михайловское» вошло в проект четырьмя сюжетами. Это, собственно, кабинет А.С. Пушкина в Михайловском, вид на господский дом, разлив Сороти, запечатлённый с Савкиной горки, и Ганнибалов пруд. Фотокартины для проекта выполнил Карп Пашиньян — фотограф-консультант Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова в Ростовской области. В «Михайловском» уточнили, что именно этот музей является куратором проекта «Кабинет и мир…»

Репродукция предоставлена Пушкинским заповедником

Планируется, что выставка «Кабинет и мир писателя» будет работать в Пушкинском Заповеднике до 15 ноября. Торжественное её представление запланировано на 4 ноября и состоится в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Завершится же первый этап проекта в начале 2019 года в Нижнем Новгороде, в музее А.М. Горького.