Культура

В «Акваполисе» состоялся концерт музыкального квартета VINYL

Впервые в ТРК «Акваполис» в минувшую субботу состоялось выступление музыкального квартета VINYL. Гости торгово-развлекательного центра были приятно удивлены выступлением коллектива и музыкальными композициями, которые, по-праву, украсили этот день.

«Очень необычно и интересно. Мы с детьми частенько заходим в "Акваполис",

но такого еще не было! Здорово, что организовали такое выступление!» - поделилась впечатлениями домохозяйка Ольга.

«Люблю классическую музыку! Не ожидал, что в "Акваполисе" такое возможно!

Наконец-то я нашел занятие по-душе, пока мои семейные ходят по магазинам», - рассказал служащий Михаил.

«Вот еще бы стульчики поставили - было бы здорово!

Сами понимаете, мы не в том возрасте, чтобы на ногах отстоять весь концерт!» - отметила пенсионерка Валентина Александровна.



«Прикольно, необычно, но прикольно! Если будет еще - обязательно приду!» - сказал школьник Михаил.

Концерт состоял из двух отделений, в которых прозвучали классические произведения известнейших композиторов.

Фото Ирины Большаковой