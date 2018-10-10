В «Акваполисе» состоялся концерт музыкального квартета VINYL

Впервые в ТРК «Акваполис» в минувшую субботу состоялось выступление музыкального квартета VINYL. Гости торгово-развлекательного центра были приятно удивлены выступлением коллектива и музыкальными композициями, которые, по-праву, украсили этот день.
«Очень необычно и интересно. Мы с детьми частенько заходим в "Акваполис",
но такого еще не было! Здорово, что организовали такое выступление!» - поделилась впечатлениями домохозяйка Ольга.
«Люблю классическую музыку! Не ожидал, что в "Акваполисе" такое возможно!
Наконец-то я нашел занятие по-душе, пока мои семейные ходят по магазинам», - рассказал служащий Михаил.
«Вот еще бы стульчики поставили - было бы здорово!
Сами понимаете, мы не в том возрасте, чтобы на ногах отстоять весь концерт!» - отметила пенсионерка Валентина Александровна.
«Прикольно, необычно, но прикольно! Если будет еще - обязательно приду!» - сказал школьник Михаил.
Концерт состоял из двух отделений, в которых прозвучали классические произведения известнейших композиторов.
Фото Ирины Большаковой