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Культура

Областная киносеть приглашает на киносеансы людей с ограничениями по зрению и слуху

16.10.2018 11:30|ПсковКомментариев: 0

Районные кинотеатры областной киносети ввели в свой репертуар показы для людей с ограниченным слухом, которые кроме медицинской помощи нуждаются в психологической поддержке и социальной реабилитации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе проката кино и видеофильмов областной Театрально-концертной дирекции.

«Во-первых, кинотеатры Псковской областной киносети стараются сделать максимально доступным для инвалидов посещение кинотеатра в целом и задействовать технические решения. Во-вторых, мы обратились к правообладателю с просьбой предоставить адаптированные копии отечественного фильма с тифлокомментариями и субтитрами. Спасибо Киноконцерну «Мосфильм» и лично Шахназарову Карену Георгиевичу за предоставление областной «Театрально-концертной дирекции» лицензии на использование ряда адаптированных для инвалидов отечественных фильмов на площадках кинозалов Псковской области» - пояснил заведующий отделом Евгений Левкович.

«Показ данных фильмов, специально адаптированных для показа людям с инвалидностью, призван привлечь внимание к проблемам глухих и слабослышащих людей, социальная адаптация которых во многом ограничена. Также кинотеатры в имеющихся условиях стараются поддержать инвалидов по мере возможностей – они регулярно делают скидки и устраивают бесплатные показы для инвалидов» - добавил он.

В Дновском РКЦ  (Псковская область, г. Дно, ул.Ленина, д.19) в период с 18 по 21 октября покажут фильмы «Любовь и голуби» и «Жестокий романс». Расписание сеансов можно узнать в кассе учреждения либо в группе кинотеатра в социальной сети Вконтакте.

На площадке кинозала в г. Порхов (Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, 5) можно будет посмотреть следующие фильмы: 19 октября – «Они сражались за Родину», 20 октября - «Бриллиантовая рука», 21 октября – «Девчата», 24 октября – «Любовь и голуби». Звуковая дорожка всех картин с тифлокомментариями и субтитрами на русском языке для инвалидов по зрению и слуху.

В КДК Новосокольнического района (Псковская область, г. Новосокольники, ул. Партизанская, 13) 24 октября будет осуществлен показ фильма «Девчата» с субтитрами для людей с нарушением слуха.

«Создание тифлокомментариев к фильмам для незрячих людей - это ювелирная работа, это закадровое описание видеоряда, составленное сценаристом и начитанное диктором. Это способ посмотреть кино при отсутствии зрения, но при сохранном слухе и хорошем воображении. Очень рады, что наш репертуар пополнился фильмами, специально адаптированными в рамках проекта «Доступная среда» для показа инвалидам. Все фильмы с субтитрами и тифлокомментариями. Уверены, что жители нашего района оценят это по достоинству. Первые показы уже в эти выходные», - рассказали в администрации Порховского музея.

Источник: Псковская Лента Новостей
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