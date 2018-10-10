Дом офицеров начал подготовку новогодних развлекательных программ для всех возрастов

Дом офицеров начал подготовку развлекательных программ, посещение которых псковичи смогут запланировать в период новогодних праздников.
Период проведения праздничных программ начинается 22 декабря и продлится до Рождества, сообщили Псковской Ленте Новостей в ДО.
Так, в рамках праздничных мероприятий пройдут новогодние елки и интерактивное представление - музыкальная сказка «Тайна настоящего волшебства».
Юных зрителей ждут веселые игры, хороводы и забавы у новогодней елки с Дедушкой Морозом, Снегурочкой, и сказочными героями.
Для подростковой аудитории, начиная с 22 декабря предлагаются вечерние дискотеки «Новогодний хит-парад» с интерактивными развлечениями у елки (Super Battle от ведущего, Dance mix от ди-джея, Флэш-моб из снежинок, рэп от Деда Мороза. Призы, подарки и много сюрпризов у новогодней елки).
Особое внимание отводится двум премьерным показам театрализованной постановки хореографического коллектива «Театра танца «Русские узоры» 14 и 19 января. В танцевальном спектакле используются новые хореографические композиции, костюмы, масштабные декорации, спецэффекты.
Шедевры мировой классики в программах «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» и оперетте «Веселая вдова» помогут создать предпраздничное настроение взрослой аудитории.
Билеты уже в продаже. Подробнее на официальном сайте Дома офицеров или по тел. 747-288.