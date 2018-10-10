Культура

«Русские узоры» из Пскова взяли гран-при открытого телепроекта «Таланты России»

На базе Дома офицеров прошел открытый телевизионный международный проект «Таланты России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров, обладателем гран-при стал Народный хореографический коллектив «Театр танца "Русские узоры"».

Проект, посвященный в этом году Героям Отечества, поддержан министерством культуры РФ и лично министром культуры РФ Владимиром Мединским, а также удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина.

По положению конкурса обладатели звания гран-при выступят в Государственном Кремлевском Дворце на премьере народного полнометражного художественного фильма «Работайте, братья!». Танцоры Дома офицеров ожидают приглашения для участия в концерте.

Добавим, лидером смс-голосования признан Народный хореографический коллектив «Псковские кружева».