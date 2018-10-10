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Культура

Мединский назвал Владимира Маяковского первым рэпером

16.10.2018 19:11|ПсковКомментариев: 4

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что первым рэпером был российский поэт Владимир Маяковский. Об этом он рассказал на заседании клуба «Валдай», сообщает «Интерфакс».

По словам Мединского, его «давно нервирует» увлечение молодежи рэпом.

«Меня давно нервирует, хотел сказать, бесит - это увлечение современной городской молодежи рэпом, но когда я пытаюсь погрузиться в это дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, и почитаю, у меня начинается сразу ощущение, что скоро мы будем говорить, что рэп - это русское искусство. Где-то там зародилось в Америке, но развитие получило у нас», - отметил министр.

Он добавил, что рассказал сыну, что «первым рэпером был Маяковский». «Он теперь в классе всем пересказал, они читают Маяковского, согласились», - сказал Мединский.

Владимир Маяковский умер в 1930 году, прожив 36 лет. Поэт писал стихотворения в футуристическом стиле, используя авторский прием «лесенку».

Теги: #Минкульт
Источник: Псковская Лента Новостей
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