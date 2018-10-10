Культура

Областная библиотека приглашает псковичей на презентацию книги о героях-десантниках

24 октября в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина пройдет презентация книги Валентины Игнатьевой «Псковские панфиловцы». Начало в 15.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, организатор встречи – отдел краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Валентина Игнатьева не первый раз в своем творчестве обращается к теме гибели легендарной шестой роты: песня «Шестая рота», книга «Помяните добрым словом». В поэме «Псковские панфиловцы» автор увековечила подвиг героев-десантников в поэтическом слове.