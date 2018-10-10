Культура

Конференция «Роль краеведения в изучении военной истории и военно-патриотическом воспитании» состоится в Великих Луках

Научно-практическая конференция «Роль краеведения в изучении военной истории и военно-патриотическом воспитании» состоится в Великих Луках 25-26 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городского комитета культуры, 2018 год отмечен важными датами в истории города воинской славы Великие Луки: 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, 75-летие подвига Героя Советского Союза Александра Матросова, 10-летие присвоения почетного звания Российской Федерации - города воинской славы .

В ознаменование этих событий Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия г. Великие Луки, Центральная городская библиотека им. М.И.Семевского при поддержке комитета культуры администрации г. Великие Луки и Псковского регионального отделения Союза краеведов России объявили о проведении конференции, которая состоится в Центральной городской библиотеке им. М.И.Семевского.

Цель конференции - обменяться опытом и наметить задачи краеведов в изучении военной истории, обсудить направления, тематику, методику и практику исследований, проблемы патриотического воспитания.