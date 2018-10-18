Культура

Актриса Великолукского драмтеатра Алла Любовская примет участие в церемонии награждения деятелей культуры и искусства в Москве

Замечательным подарком к юбилею талантливой актрисы Великолукского драматического театра Аллы Любовской станет ее участие 27 октября в ежегодной премии «Церемония награждения деятелей культуры за вклад в развитие культуры страны» Фонда поддержки деятелей искусства «Артист» г. Москва. Об этом сообщили в театре.

Церемония вручения премии организуется Фондом «Артист» с 2013 года. В 2017 году лауреатами премии стали 20 деятелей культуры и искусства старшего поколения со всей России. Это не только актеры, но и костюмеры, театральные критики, гримеры, машинисты сцены, педагоги и представители других творческих профессий. Все те, без кого магия театра и кино невозможна. Цель церемонии – отметить весомый вклад лауреатов в развитие искусства и культуры нашей страны и выразить благодарность за то, что они посвятили всю свою жизнь профессии.

Драматический театр горд, что Аллу Любовскую отметил Экспертный совет Фонда, в который входят ведущие театральные деятели, члены жюри Фестиваля театров малых городов России, представители Государственной Думы РФ и что именно она будет представлять театральное профессиональное сообщество города.