Культура

В рамках фестиваля «Киномания на Великой» в Пскове пройдет бесплатный мастер-класс по режиссуре

23 ноября в 18.30 российский кинорежиссер, актер, сценарист, монтажер, преподаватель кафедры кино и фото искусства в СПбГИК, а также в Высшей школе режиссеров и сценаристов (ВШРиС) при киностудии «Ленфильм» Юрий Фетинг проведет мастер-класс по режиссуре. Мероприятие пройдет в городском Молодежном центре (ул. М. Горького, 15) в рамках молодежного фестиваля короткометражного кино «Киномания на Великой».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, на мастер-классе участники смогут узнать о методике кинобразования в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и в Высшей школе режиссеров и сценаристов при «Ленфильме», отработать на практике написание сценария короткометражного фильма или ролика и попробовать снять эпизод из выбранного сценария.

Все идеи для отработки на мастер-классе необходимо выслать заранее на почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием темы «История для МК». Принимаются идеи с единством места, времени и действия. Фильм не больше чем на 3-5 минут. Не больше трех героев. Одна локация. Желательно с минимум диалогов.

Непосредственно на занятии Юрий Фетинг совершит разбор драматургии избранного сценария с помощью метода действенного анализа.

Участие бесплатное, но по предварительной записи по ссылке https://vk.com/topic-49427994_38952951. Количество мест ограничено.

Напомним, финал фестиваля «Киномания на Великой» пройдет в Пскове 24 ноября. Организатором выступает Псковский городской молодежный центр. Тематика фестиваля - «На молодежной волне».